Ali grozdje redi?

Grozdje sodi med najstarejše vrste sadja, kar jih človek goji. V antični dobi so Egipčani, Feničani, Grki in Rimljani vzgajali in plemenitili vinske trte, da bi pridobivali zdravilni grozdni sok. Gojili naj bi ga že v kameni dobi na Kavkazu. Grozdje je zelo učinkovit čistilec organizma, dobrodejno deluje na telo, pomaga pa tudi pri hujšanju. Je izredno dobra hrana za živce, možgane, zobe in kosti. V Sloveniji dozori med koncem avgusta in začetkom oktobra. Torej, točno zdaj je sezona tega odličnega sadja.