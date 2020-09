Alergije zagrenijo tudi pozno poletje

Samozdravljenje je lahko nevarno

Bodite pozorni na simptome

V času, ki ga narekuje novi koronavirus, je včasih težko ločiti med simptomi alergij in prehladnih obolenj ali pa celo novega koronavirusa. Kako se torej odzvati? Bojan Madjar, mag. farm. spec., odgovarja: »Zaradi podobnosti znakov alergijskega rinitisa in znakov prehlada je pogosto otežena postavitev prave samodiagnoze. Kihanje, zamašenost nosu, rinoreja in srbenje se pojavljajo pri obeh odzivih, medtem ko je zamašenost nosu prevladujoč simptom poznega odziva pri alergiji. Najpogostejši znaki alergijskega rinitisa so voden izcedek iz nosu, kihanje, zamašenost nosu, srbenje nosu in konjunktivitis (vnetje očesne veznice). Nanj pomislimo, kadar sta sočasno prisotna vsaj dva izmed naštetih simptomov, ki trajata večino dni, vsaj uro na dan.« Na Univerzitetni kliniki Golnik pa dodajajo: »Pri virusnih okužbah so pogosto prisotni povišana telesna temperatura, slabo počutje in bolečine v mišicah, teh simptomov praviloma ni pri sezonskem alergijskem rinitisu. Je pa za covid-19 zelo značilna izguba voha, ki se pojavi zgodaj, še preden je nos zamašen. Pri sezonskem alergijskem rinitisu pa je popolna izguba voha izjema in je posledica neprehodnega nosu.«

Zmanjšana kakovost življenja

Simptomi alergijskega rinitisa lahko občutno zmanjšajo kakovost življenja.

Alergijski rinitis, ena najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni, vsako leto mnogim zagreni pomlad, a strokovnjaki opozarjajo, da tegobe lahko vztrajajo še dolgo v poletje in začetek jeseni: prav zdaj se mnogi spopadajo z zelmi in ambrozijo, ki spada med najbolj alergene rastline. Voden nosni izcedek, kihanje v epizodah, srbež nosu, konjunktivitis ali vnetje očesne veznice ter pordele in srbeče oči z obilnim vodnim izcedkom so znaki, ki jasno opozarjajo na alergijski rinitis, ni pa seveda nujno, da nas doletijo prav vsi simptomi.Mnogi te podcenjujejo in ne poiščejo pomoči oziroma se za to odločijo, šele ko jim znaki že pošteno grenijo vsakdanjik, a kot opozarja, mag. farm. spec., iz Lekarniške zbornice Slovenije, si lahko občutno pomagamo že z obiskom lekarne in posvetom: »Z veliko verjetnostjo domnevamo, da gre za alergijski rinitis, če sta prisotna vsaj dva od zgornjih simptomov. Lekarniški farmacevt bo poskušal najti ustrezno rešitev za težave in vas odvrnil od preizkušanja neučinkovitih ali pa celo škodljivih pristopov. Napotil vas bo tudi k zdravniku, če boste imeli unilateralno prisotnost simptomov (simptomi so izraženi samo v eni nosnici), ob zamašenem nosu brez sočasno prisotnih drugih simptomov, ob gnojnem izcedku iz nosu ali bolečini v ušesu, glavobolu in ponavljajoči se epistaksi (pogoste krvavitve iz nosu) ali ob popolni izgubi občutka voha (anosmia), pa tudi v primeru, če bo na podlagi simptomov posumil na neodkrito astmo.«Zelo pomembna vloga farmacevta pri samozdravljenju alergijskega rinitisa je svetovanje glede pravilne uporabe zdravil, nadaljuje sogovornik: »Antihistaminike v obliki tablet uporabljamo enkrat na dan. Odmerjanje zvečer priporočamo tistim, ki jim povzročajo zaspanost, kar je ob novejših zdravilih redek neželen učinek. Lahko jih uporabljamo tudi po potrebi. Redno je treba uporabljati nosno pršilo, ki vsebuje glukokortikosteroid, saj se optimalni učinek doseže šele čez nekaj ur oziroma dni. Učinkuje tudi ob bolj izraženih simptomih in v primeru težav, recimo zamašenosti nosu, ko so antihistaminiki neučinkoviti.«Simptomi alergijskega rinitisa lahko občutno zmanjšajo kakovost življenja in vplivajo na družabno življenje: novo šolsko leto je pred vrati, dopustovanja se nezadržno približujejo koncu, zato je urejena obravnava vsake bolezni ključna za nov začetek in delovno uspešnost, opozarja sogovornik in poudarja pomen strokovne pomoči, ki nam je venomer na voljo.Ne pozabimo, občasni alergijski rinitis ali seneni nahod se pojavlja sezonsko, in sicer zaradi odziva na pelode trav in drugih rastlin, v obdobju cvetenja, stalni alergijski rinitis pa je posledica odziva na alergen, ki je v bolnikovem primeru nenehno prisoten, denimo pršice in prah. Težave so v tem primeru pogoste in stalne, zato je pravočasno in ustrezno zdravljenje še toliko pomembnejše.