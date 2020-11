Alergični na oblačila

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nekateri imajo težave zaradi gumijastih rokavic. FOTO: Jlipko/Getty Images

Pralni prašek, dišave

Včasih traja več mesecev, da kožne težave popolnoma pozdravimo.

Pomoč dermatologa

Številni pralni praški vsebujejo škodljive, agresivne snovi, toksine, ki do kože niso prijazni.

Koža je lahko razdražena zaradi številnih vzrokov. Mednje sodijo motnje v delovanju imunskega sistema, zdravila in okužbe. Kadar sproži imunski odgovor alergen, govorimo, da gre za alergijsko kožno reakcijo. Najpogostejše oblike alergičnega kožnega odziva so atopijski dermatitis, kontaktni alergijski dermatitis – kontaktni ekcem, urtikarija oziroma koprivnica in angioedem.Alergijski kontaktni dermatitis se pojavi, ko pride koža preobčutljivega posameznika v neposreden stik z alergenom, pravi specialistka dermatovenerologije mag. prim., dr. med. »Na primer, če imate alergijo na nikelj in pride vaša koža v stik z nakitom, v katerem je zelo majhna količina niklja, se lahko na predelu stika razvijejo rdeča, otečena, srbeča žarišča, posuta z drobnimi vodenimi mehurčki in luskami.«Kontaktni ekcem ima lahko še veliko različnih vzrokov in kot pravi sogovornica, predstavlja pogost vzrok obiskov dermatoloških ordinacij. Kožo lahko dodatno dražijo oziroma izsušijo namakanje v vodi, suho ozračje, mila, detergenti. Pogosto so za alergijske reakcije na koži kriva topila, čistila, kemikalije, gumijaste in usnjene rokavice in celo snovi v izdelkih za nego kože. Ko so roke že izsušene in rdeče, je za dodatne težave dovolj že neznatno dodatno draženje z vodo ali blagimi čistilnimi sredstvi, pove sogovornica.Precej pogost pojav so t. i. alergije na oblačila oziroma kontaktni dermatitis na tekstil. Adamičeva pravi, da so razlog za te težave največkrat materiali in substance, ki se uporabljajo kot dodatki osnovnemu tekstilu, tekstilne barve in impregnacijska sredstva, tudi pralni praški in druga sredstva za pranje; številna namreč vsebujejo škodljive, agresivne snovi, toksine, ki do kože niso prijazni.Alergijske reakcije pri posameznih preobčutljivih posameznikih lahko povzročajo tudi barvila in dišave, pove dermatovenerologinja in dodaja, da so pogost vzrok za alergije tudi nova oblačila, ki pred prvo uporabo niso oprana. »Ta vsebujejo formaldehide, ki so toksični in lahko sprožijo draženje in srbež. Poleg tega so oblačilom dodane tudi takšne kemične snovi, ki preprečujejo mečkanje tekstila v skladiščih in trgovinah.«Pogosto so lahko za kožno alergijo oziroma kožno reakcijo vzrok tudi materiali, iz katerih so naša oblačila; med drugim bombaž, lycra, volna, svila ali džins.»Različni ljudje se na različne materiale lahko odzovejo različno. Nekateri posamezniki so lahko alergični na lycro, lateks, spandeks ali druge sintetične materiale. Vsaj šest odstotkov prebivalcev ZDA ima dokazano alergijo na omenjene materiale,« pravi Adamičeva.Pogosto alergijo lahko povzročajo tudi dodatki, kot so zadrge, gumbi, sponke – še zlasti če vsebujejo nikelj. Velikokrat se kožne reakcije pokažejo tudi pri stiku kože z določenimi kemikalijami. »Nekatere kemikalije, kot so ftalati, so pogosto vsebovane v plastiki, bromirane kemikalije, ki zmanjšujejo gorljivost, perfluorirani sestavni deli, ki se uporabljajo v lahkih, zračnih tekstilih; povzročajo alergije in so lahko celo kancerogene.«Nagnjenje k preobčutljivostnim reakcijam kože je pogosto prirojeno. Vzroke za težave nam pomagajo odkriti dermatologi; če jih ne bo mogoče opredeliti že ob razgovoru in pregledu, nas bodo napotili na dodatne preiskave. Običajno je treba izključiti okužbo kože in opraviti alergološko testiranje – t. i. epikutane teste, pravi Adamičeva. »Včasih traja več mesecev, da kožne težave popolnoma pozdravimo. Zelo pomembno je, da ne prihajate v neposreden stik s snovjo, na katero ste alergični.« V redkih primerih, zlasti če se alergenu ne moremo povsem izogniti, so težave trdovratne in kronične.