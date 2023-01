Alergični na izločke

Alergija je pretiran odziv organizma na sicer nenevarne snovi. Kaže se kot solzenje, voden izcedek iz nosu, srbečica, glavobol, lahko se pojavijo tudi težave z dihanjem in motnjami krvnega obtoka. Najhujša oblika alergije je anafilaktični šok.

Pretiran imunski odziv organizma povzroči alergen, ki je naravna snov ali sinteznega izvora. Poznamo okrog 20.000 alergenov. Poleg cvetnega prahu so med najpogostejšimi še plesni, dlaka domačih živali, hrana in pršice. Eno od alergij ima približno tretjina prebivalcev, pravijo v Bolnišnici Golnik.

Pršice se hranijo z delci odmrle kože in las, ki sestavljajo prah. FOTO: Getty Images

Pršice so mikroskopsko majhni pajkovci, ki živijo v bivalnih prostorih ljudi. A alergijsko reakcijo povzročata predvsem dve, to je pršica hišnega prahu in pršica, ki se zadržuje v moki. Vedeti je treba, da sama pršica ni alergen, temveč smo ljudje alergični na njene iztrebke. Pršica ljubi okolje, ki je vlažno (vsaj 70-odstotna vlaga) in toplo (22–30 stopinj Celzija), zato je treba v skrbi za preprečevanje alergijskih obolenj nameniti posebno pozornost prostoru, v katerem se najdlje zadržujemo, še posebno moramo redno in dosledno skrbeti za čistočo postelj oziroma vzmetnic, vzglavnikov in okrasnih blazin, oblazinjenega pohištva, zaves in preprog, tudi v plišastih igračkah se lahko zadržujejo. Pomembno je, da redno brišemo prah, v katerem so lasje, dlake, delci tkanin, ki predstavljajo pršicam vir hrane, alergiki naj iz bivalnih prostorov odstranijo zavese in preproge.

Največ jih najdemo v posteljah, blazinah, odejah

Alergija na pršico se lahko kaže kot kašljanje, kihanje, nastopijo lahko težave pri dihanju in tudi atopijski dermatitis (ekcem), tudi astma. Simptomi trajajo vse leto, najbolj izraziti pa so jeseni in pozimi ter v vlažnem vremenu. Zato v prostorih, zlasti spalnicah, ne uporabljamo vlažilcev zraka, prav tako tam nimamo rastlin, v spalnici se ne češemo in ne preoblačimo, tudi posteljo je najbolje pustiti razmetano.

Postelje ne postiljamo. FOTO: Vtt Studio/Getty Images

Zaradi stika z alergenom se razvije vnetje nosne sluznice, bolnik kiha, iz nosu mu teče voden izcedek, nos je lahko tudi zamašen, pogosto se pojavijo še solzne in pekoče oči ter draženje v žrelu. Vsem, ki močno reagirajo na alergene, zdravniki svetujejo, naj imajo vedno pri sebi set za prvo pomoč, ob pojavu alergijske reakcije pa naj čim prej obiščejo zdravnika.