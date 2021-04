Aktivni med sedenjem

Za vadbo nam bo prišla prav zdaj, v času epidemije, in tudi pozneje. Foto: Matej Družnik

Trpita vrat in hrbtenica

Pregled spletnih strani, ki ponujajo tudi žoge za pilates oziroma terapevtske žoge za sedenje, pokaže, da cene segajo od nekaj evrov pa do nekaj stotakov. V Decathlonu jo dobimo za 7,99 evra, povprečna cena je med 15 in 25 evri. Najdražjo smo odkrili na spletni strani Zdrava pisarna, kjer ponujajo žogo za sedenje in vadbo za vrtoglavih 249 evrov.

Izbira odvisna od višine

Žoga omogoča, da je drža ob sedenju vedno pravilna, s tem pa preprečuje bolečine v hrbtu.

Dnevi, ki so pred nami, in vladni odloki zaradi zajezitve koronavirusa so nas znova postavili pred dejstvo, da je treba službeno pisarno in okolje zamenjati za domače. Sem štejemo tudi vse šolarje, dijake in študente, ki so v teh dneh spet prikovani za domačo (šolsko) mizo.Dejstvo je, da razen nekaterih izjem doma nimamo primernih razmer za zdravo delovno okolje. Recimo, da vas med delom ne motijo otroci, da se lahko izolirate od motečih dejavnikov, kot je denimo upokojeni sosed, ki z glasno kosilnico skrbi za svojo angleško trato, medtem ko imate vi sestanek prek zooma.Marsikdo svoje delo opravlja za kuhinjsko mizo, za isto sta morda tudi šoloobvezna otroka, ki pri svojem delu potrebujeta nadzor, morda vsi na stolu, ki spada k opremi kuhinje. Posledice gledanja v računalniški zaslon na lesenem stolu hitro občutita vrat in hrbtenica. Ker nimamo možnosti ali pa se morda slepimo, da to ne bo trajalo dovolj dolgo, da bi vložili denar v nakup ergonomsko oblikovanega stola – čeprav je, mimogrede, precej delovno aktivne populacije na kuhinjskih stolih že več kot eno leto –, morda ne bo odveč, da si nabavite nekaj, kar lahko s pridom uporabljate tudi po tem, ko bo življenje steklo po ustaljenih tirnicah.Ena takšnih rešitev, ki denarnice ne bo spravila na kant, je nakup žoge za pilates oziroma terapevtske žoge za sedenje. Poleg tega, da jo lahko uporabimo kot predmet za sedenje, saj nas prisili v pravilno držo hrbtenice, pri tem pa stiskamo oziroma treniramo mišice, ne bo nič narobe, če jo uporabljate tudi po tem, ko boste domačo pisarno zamenjali za službeno. V povprečju namreč presedimo skoraj 10 ur na dan, dolgotrajno sedenje pa povečuje tveganje za smrt zaradi bolezni srca in ožilja.Telo in um je treba prebuditi z gibanjem in prekinitvami sedenja. Žoga omogoča, da je drža ob sedenju vedno pravilna, s tem pa preprečuje bolečine v hrbtu. Sedenje na terapevtski žogi sicer sprva ni ravno prijetno in sproščujoče, a z aktivnim sedenjem, torej z nenehnim gibanjem v predelu križa, ko lovimo ravnotežje na žogi, krepimo hrbtne in trebušne mišice ter tako dolgoročno odpravljamo bolečine v križu, izboljšamo držo, saj sedimo vzravnano, ter tudi fizično kondicijo.Ponudba žog je velika, a če je vaš prvotni namen sedenje, je najpomembneje, da izbiro usmerja naša višina. Pomembno je, da so boki nad koleni, saj s tem omogočamo normalno krivuljo spodnjega dela hrbta. Tako je denimo za do meter in pol visoko osebo pravilna izbira žoge premera 45 centimetrov, do 165 centimetrov visoke osebe naj uporabijo žoge premera 55 centimetrov, 65 centimetrov velike žoge so primerne za tiste, ki segajo do 175 centimetrov, za do 185 centimetrov visoke osebe je primeren premer žoge 75 centimetrov, za še višje pa 85 oziroma 95 premera.