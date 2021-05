Aktivni in zdravi

Gibanje spodbuja ustvarjalnost, iskanje rešitev. FOTO: Lovethewind/Getty Images

Del skupnosti Gibanje premaguje tudi osamljenost, zlasti če se včlanimo v kakšen klub ali društvo. Tako ne krepimo le telesa in duha, ampak tudi tkemo nove prijateljske vezi in skrbimo za družabno življenje, ki je še kako pomembno. Poleg tega odkrivamo okolico, saj med kolesarjenjem ali tekom tudi domači okoliš dobi drugačne razsežnosti.

Telesna aktivnost bo pregnala nespečnost in spali boste kot dojenček. FOTO: Georgerudy/Getty Images

Zdaj menda res že vsi vemo, kako pomembno je redno gibanje, a kljub temu se nekateri le stežka spravijo v pogon. Potrebujejo motivacijo, zato ponujamo nekaj super razlogov. Redna fizična aktivnost ni super le za telo, prinaša tudi številne blagodati za mentalno zdravje. Denimo blaži stres in je lahko protistrup tesnobi. Ko se odločimo za gibanje, se marsikaj dogaja v telesu, tudi možganih, kjer se proizvajajo kemikalije za boj proti občutkom, ki nam kvarijo razpoloženje. Zlasti aerobna telovadba koristi razpoloženju in pomaga pri anksioznosti.Gibanje sproža občutke sreče. Kadar smo aktivni, možgani sproščajo kemikalije za dobro razpoloženje, in prav to je razlog, zaradi katerega se vedno dobro počutite po treningu. Gibanje krepi tudi samozavest: izgubite lahko kakšen kilogram, mišice postanejo čvrste, počutite se bolje v lastni koži. Višja samozavest pa dela čudeže, ko govorimo o ljubezenskem življenju. Raziskave kažejo, da imajo moški, ki so redno telesno aktivni, boljšo erektilno funkcijo, spolno življenje je boljše.Če se spopadate z nespečnostjo, poiščite rešitev v telesni aktivnosti. Izsledki raziskav kažejo, da ljudje precej bolje spijo in so bolj aktivni čez dan, če najmanj 150 minut na teden posvetijo gibanju, kažejo raziskave. Telesna aktivnost dviga energijo, in če zberemo voljo za gibanje, jo bomo tudi za kaj drugega, službene ali pa domače projekte, ki postanejo bolj znosni. Poleg tega so tisti, ki so redno telesno aktivni, bolj produktivni in energični od manj aktivnih kolegov, še kažejo raziskave. In tudi ustvarjalnost je večja. Če ste se zataknili v projektu in ne najdete rešite, pojdite na sprehod, tecite, kolesarite; že kratka telesna aktivnost bi vam lahko prinesla novo perspektivo, pokazala rešitev problema.Nikakor ne gre zanemariti dejstva, da nas gibanje krepi, s tem pa manjšamo tveganje za poškodbe, kar je še kako pomembno v starosti. Gibanje je povezano tudi z daljšim življenjem in manjšim tveganjem za nastanek bolezni v starosti. In tudi možgani nam bodo hvaležni za gibanje, ki koristi kognitivni funkciji in krepi spomin. Znano je tudi, da telesna aktivnost krepi imunski sistem; pomaga namreč upočasniti spremembe, ki se dogajajo v imunskem sistemu, blaži tveganje za okužbe in nastanek bolezni ter ohranja zdravje.