Aktivne sestavine za lepo kožo

Koža na obrazu zahteva posebno nego, saj je najbolj izpostavljena zunanjim dejavnikom, neusmiljeno nam kaže leta in izstavlja kazni za pregrehe, denimo s kakšno akno po preveč mastni hrani. Nanjo vplivajo genetika, življenjski stil posameznika, kozmetični izdelki, ki jih uporabljamo oziroma jih ne, stres, hormonsko stanje ... Idealno je, da zanjo skrbimo od najstniških let, vsaj s pravilnim čiščenjem in zaščito pred sončnimi žarki, a v resnici ni nikoli prepozno za začetek, tudi če želimo le čim dlje ohranjati trenutno stanje.

Na tržišču je ogromno izdelkov, ki obljubljajo vse mogoče in nemogoče, denimo manjše gube, bolj napeto kožo, poenoten ten, in največja težava je najti ustrezne ter jih na koncu koncev pravilno kombinirati. Najprej moramo vedeti, kakšno kožo imamo v osnovi – suho, mastno, normalno, kombinirano?

Pomembna je vsakodnevna zaščita pred sončnimi žarki, vsak dan, tudi če delamo v pisarni.

Je najdražja (negovalna) kozmetika najboljša? Ni nujno, nujno pa je, da pogledamo, katere sestavine bomo dobili v lončku oziroma tubici, iščemo namreč aktivne sestavine, denimo ceramide, hialuronsko kislino, vitamine C, E ... Morebitne dišave in parfumi niso nujni del sestavin, nasprotno, lahko se celo zgodi, da nam ne denejo dobro. Za najdražjimi proizvodi po navadi stoji predvsem dober marketing in z nakupom plačamo tudi znamko.

Zagovorniki t. i. antiage nege poudarjajo, da je najpomembnejša vsakodnevna zaščita pred sončnimi žarki: vsak dan, tudi pozimi, celo če smo doma ali delamo v pisarni – UVA-žarki, ki povzročajo fotostaranje kože, namreč prehajajo skozi steklo, njihovih škodljivih učinkov ne vidimo takoj, a sčasoma bo naša koža bolj povešena, pusta, gube bodo globlje, pojavijo se hiperpigmentacije, celo rak. Ko se torej odločimo za zdravje in lepoto, je prva težava najti ustrezno SPF-kremo, da se nam denimo po njej ne solzijo oči, druga pa, da se jo naučimo uporabiti v zadostni količini. Za en nanos na obrazu (ne pozabimo na uhlje, vrat in dekolte) moramo porabiti za dva prsta kreme – vso dolžino kazalca in sredinca.

Jih znate pravilno kombinirati in uporabljati? FOTO: Misuma/Getty Images

Eno od zlatih pravil nege obraza je dosledno odstranjevanje ličil, preden gremo v posteljo, a ustrezno čistilno sredstvo moramo uporabiti tudi, če se ne ličimo. Z njim bomo raztopili ostanke zaščitne kreme ter odstranili vse nečistoče, ki so se na koži nabrale čez dan; če je slednjih veliko, sredstvo uporabimo dvakrat. Če za čiščenje uporabljate le priljubljeno micelarno vodo, po možnosti brez izpiranja, niste storili veliko, kajti micelarno vodo je treba sprati s toplo ali mlačno vodo, nato pa obraz osušiti in navlažiti, lahko s tonikom ali vlažilno kremo.