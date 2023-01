Akne so bolezen kože

Akne so lahko precej frustrirajoče in nadležne, še posebno če po najstniških letih ne izginejo. Mozoljasta koža je zlasti moteča za odrasle, pojavnost aken pri ženskah pa se je v zadnjih dveh desetletjih v splošnem povečala, okoli 45 odstotkov žensk, starih od 30 do 40 let, jih ima. Čeprav niso življenjsko ogrožajoče, lahko sprožajo hude stiske, zlasti težave s samozavestjo.

Pri aknah gre za vnetno kožno bolezen, na katero vplivajo številni dejavniki. Med njimi so precej pogoste hormonske motnje, ki jih povzročajo nosečnost, menstrualni cikel, menopavza in kontracepcijske tablete. Hormoni v telesu vplivajo na lojnice, na izločanje in čiščenje telesa, spodbujajo proizvodnjo loja v koži in tudi rast bakterij, ki povzročajo akne. Žleze, ki izločajo loj, ohranjajo prožno in vlažno kožo. Če pride do čezmernega izločanja in kopičenja loja v globljih plasteh kože, nastanejo akne. K nastanku mozoljev lahko pripomore tudi stres, saj poveča proizvodnjo snovi, ki še dodatno aktivirajo lojne žleze v telesu. Tudi nekateri izdelki za lase ali kožo lahko zamašijo pore in povzročijo komedonske akne, to so ogrci in bele pike oziroma milije.

Dermatolog predpiše ustrezno terapijo, ki jo prilagodi posamezniku. FOTO: Jevelin, Getty Images

Zdravljenje aken, ki ga vodi dermatolog, je zelo učinkovito.

Izberite ustrezno terapijo

Za kožo bomo veliko naredili, če bomo poskrbeli za notranje ravnovesje organizma; kožne celice dobivajo hrano od znotraj, zato je prehrana še kako pomembna tudi za zdravje kože, za nastanek aken je lahko pogosto odgovorna tudi nepravilna prehrana. Številne študije kažejo na povezavo med dolgoročnim uživanjem živil z visokim glikemičnim indeksom in nastankom aken. Dermatologi svetujejo izogibanje živilom, kot so sladkor, beli kruh, ocvrta hrana, gazirane pijače in energijski napitki.

Da bomo imeli zdravo kožo, naj naša prehrana vsebuje vse skupine živil; ta naj vsebujejo antioksidante, torej dovolj vitaminov A, C in E ter selen in nenasičene maščobne kisline. Bogat vir slednjih so plave ribe, ribje olje, oreščki, laneno seme. V prehrani naj ne manjkajo polifenoli, največ jih je v zelenem čaju (katehini), klinčkih, temni čokoladi, črnem bezgu, rdečem vinu (resveratrol), suhih listih mete, kakavu v prahu, semenu zelene in lanenem semenu ter limonovem soku. Ne bo odveč, če v vsakodnevno prehranjevanje vnesemo probiotike.

Lahko bolijo Pri aknah so na koži vidni črni ogrci ter rdeče in gnojne bunkice. Pri hujših oblikah gre za večje zatrdline, ki lahko zelo bolijo. Spremembe se pojavljajo na obrazu pa tudi na sprednjem delu trupa, hrbta, nadlakteh in zadnjici. Večinoma se pojavijo v puberteti in po nekaj letih minejo, neredko, predvsem pri ženskah, pa se pojavljajo tudi v odrasli dobi.

Dermatologi pravijo, da je akne, tako na obrazu kot drugje, zlasti na hrbtu in prsih, mogoče učinkovito obvladati, a uspešno zdravljenje temelji na sodelovanju pacienta in dermatologa. Z ustrezno terapijo, ki jo je treba prilagoditi posamezniku, pravilno kombinirati in časovno prilagoditi, je možno mozoljasto kožo pozdraviti oziroma ublažiti, še pravijo.