Afazija vzame govor: ne izbira ne po spolu in ne po starosti

Potem ko je ameriški 67-letni igralec Bruce Willis sporočil, da se poslavlja iz sveta filma zaradi afazije, večina ni vedela, za čim boleha. Gre za motnjo, ki vodi v težave z govorom, branjem in pisanjem, najpogosteje je to malo poznano stanje posledica možganske kapi, zaradi katere nekateri predeli možganov niso prekrvljeni, brez kisika in hranil pa možganske celice odmrejo – kar tretjina tistih, ki preživi možgansko kap, lahko ima težave pri govoru – tudi tumorja, poškodbe glave, na primer zaradi različnih nesreč, ali centra za govor v možganih.

Afazijo lahko sproži tudi okužba možganov pa tudi alzheimerjeva bolezen. Beseda afazija izhaja iz grške besede phasis, ki pomeni glas ali govor, predpona a pa pomeni nasprotje. V Združenih državah Amerike za njo trpi okoli dva milijona ljudi, motnjo vsako leto diagnosticirajo okoli 180.000 ljudem.

Afazija je povezana z boleznimi in poškodbami možganov, zato ne izbira ne po spolu in ne po starosti, za prav vse pa pomeni veliko prikrajšanost: otrok ali mladostnik prekine izobraževanje, odrasli izgubi službo, pogosto afazija pomeni izključitev posameznika ne le iz pogovora, ampak tudi iz družbe in privede v osamljenost.

Simptomov ni težko prepoznati, najpogostejši so nepovezan in nesmiseln govor, oteženo razumevanje preprostega govora, težave v pisanju, branju (tudi računanju), oteženo poimenovanje predmetov v okolici ter slab spomin že poznanih pojmov, zamenjevanje ene besede z drugo, tudi menjavanje zlogov. Najbolj preprost način za postavitev diagnoze je pogovor, obstaja tudi vrsta testov, s katerimi zdravniki potrdijo diagnozo in vrsto pa tudi resnost stanja.

Motnja ne vpliva na inteligenco, oboleli le težko poišče pravo besedo, se težko izraža. Nekateri si opomorejo v le nekaj mesecih po kapi oziroma poškodbi, drugi pa morajo poiskati nove načine komunikacije. V veliko pomoč je govorna terapija, ki jo je treba začeti čim prej, najbolj že ob pojavu prvih simptomov. Pri zdravljenju in okrevanju imajo veliko vlogo mesto in velikost poškodbe v možganih pa tudi splošno zdravstveno stanje posameznika ter njegovo sodelovanje v terapijah.

Raziskovalci in zdravniki iščejo nove načine za pomoč pri govoru in neinvazivne metode zdravljenja, kot so magnetni impulzi, s katerimi stimulirajo možganske celice. Stanje, se strinjajo, lahko pomembno vpliva na življenje posameznika. Afazija je povezana s širokim spektrom nevroloških stanj in vpliva na sposobnost posameznika, da se izrazijo z besedami oziroma razumejo verbalni govor: kaže se torej pri vseh oblikah komunikacije, razumevanju govora, govorjenju, branju, pisanju. Besede, ki se pojavljajo pogosteje, lažje razumejo, veliko pa jih razumejo narobe in imajo težave z razumevanjem slovničnih povezav.