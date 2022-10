9 znakov, ki razkrivajo, da ste dosegli stanje notranjega miru

Pravijo, da so spremembe edina stalnica. Življenje nas ves čas preseneča s takimi in drugačnimi izzivi. Morda se srečujemo s problematičnimi odnosi v službenem okolju, se borimo s finančnimi težavami ali pa je naše zdravstveno stanje tisto, ki nam povzroča sive lase. Številni se srečujejo s težavami v partnerskem odnosu ali z visokimi zahtevami na delovnem mestu.

Ne glede na to, s čim vse se ljudje soočamo, pa se lahko v grobem delimo na dve skupini; na tiste, ki so večino časa obremenjeni z zunanjimi okoliščinami, in na tiste, ki uspejo ne glede na vse, kar se jim dogaja, najti notranje ravnovesje in mir. Slednji gredo lažje skozi življenje in so na splošno bolj srečni. Ni nujno, da so se z veščino ohranjanja notranjega miru že rodili. Številni so to sposobnost načrtno izmojstrili kasneje v življenju. Kaj je torej značilno za posameznike, ki so dosegli stanje notranjega miru?

Preberite več na Onaplus.si.