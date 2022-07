Osem negativnih posledic uporabe klime na naše zdravje

Klimatske naprave so zadnje čase bolj kot luksuz nuja. Javnih prostorov brez njih praktično ni več, ne predstavljamo si, da klima ne bi bila del opreme avtomobila, vse pogosteje so z njo opremljena tudi stanovanja.

Skratka, s pomočjo klimatske naprave so vroči dnevi znosnejši, a tudi ta medalja ima dve plati. Sistem hlajenja nam res olajšuje življenje, vendar ima tudi škodljive učinke, zlasti če ni pravilno vzdrževan in če je njegovo delovanje pretirano. Kateri so najpogostejši, izveste TUKAJ!