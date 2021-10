Sedem zlatih pravil dobrega življenja: nikoli ne prelagajte odgovornosti

Nikoli ne prelagajte odgovornosti za to, kar se vam zgodi v življenju, na hrbet drugega



je med drugim tudi oče sistemske vedenjske psihoterapije in metodologije razmišljanja. Njegove knjige veljajo za izredno zanimive, napisane so v razumljivem jeziku, hkrati pa so polne zabavne ironije, piše Bright Side.V nadaljevanju lahko preberete njegova pravila za srečno in dobro življenje, ki se jih je po njegovem mnenju smiselno držati.Ljudje imamo stalno skušnjavo, da krivimo nekoga drugega, to je morda še najlažje. Moč pa boste našli, ko boste popolnoma sprejeli, da ste vi odgovorni za vse svoje neuspehe in uspehe.Vplivate lahko le na sedanjost in delno tudi na prihodnost – ta je lahko odvisna od tega, kar počnete zdaj. Potruditi se morate, da se vam bo prihodnost nasmehnila.Podzavestno vsi naivno verjamemo v iluzijo, da lahko nekoga spremenimo. Ker je ne moremo uresničiti, trpimo. Dovolite drugim, da so drugačni, da so to, kar so. Na neki točki boste morda celo začeli v tem uživati.Nihče nas ne potrebuje, ko smo šibki, utrujeni, ko trpimo ali smo nesrečni. Če ljudje govorijo, da vas imajo radi, ko ste šibki, vam le lažejo. Ne podlegajte takšnim lažem. Preprosto se strinjajte z absolutnostjo tega pravila, vdihnite in izdihnite, poskusite se razvedriti ...Pravzaprav vedno izbiramo – ne tega, kaj bomo storili, ampak tisto, kar bo rezultat naših dejanj. Vedno zato pomislite na posledice. Tako se bo v vašem življenju zgodilo manj neumnosti.Če se sprašujete, kaj je smisel življenja, ste najverjetneje nekoliko depresivni. Najpomembnejši ni »smisel življenja«, ampak občutek, da smiselno živite svoje življenje. Delajte tisto, kar mislite, da je za vas pomembno. Ne sledite slepo uspehu samo zato, ker to počne večina okoli vas. Če preprosto počnete tisto, kar se vam zdi pomembno, bo uspeh prišel sam.Na tem svetu je veliko ljudi, ki so vam všeč in s katerimi bi bilo življenje čisto veselje. Samo ne bodite zaprta oseba, ki o vsem in vsakomer dvomi. Verjemite, odprtost in prijaznost vam bosta pomagali pridobiti prave ljudi.