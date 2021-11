7 stvari, ki najbolj škodijo vašim jetrom (celo prehranska dopolnila)

Jetra so organ brez živcev, ki bi prevajali bolečino, zaradi česar obolenj in poškodb na začetku težav ne čutimo. Med najpogostejšimi simptomi bolezni jeter so običajno bolečine pod desnim rebrnim lokom, zlatenica, ki je posledica kopičenja barvila bilirubina, in povišane vrednosti jetrnih encimov. Tem znakom se lahko pridružijo utrujenost, neješčnost, hujšanje in srbečica.

