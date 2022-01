Sedem nenavadnih stvari, ki jih počnejo izjemno inteligentni otroci

Pisateljica in pevka Glynis Ratcliffe je na portalu Romper delila sedem stvari, ki izdajo izjemno inteligentne otroke. Tem naj bi bilo namreč prirojeno nenavadno vedenje. Mnogi starši so morda zaskrbljeni zaradi tega zaskrbljeni, vendar ni razloga za skrb. Normalno je, da odstopajo od množice in razmišljajo izven vsiljenih stereotipov. Bodite ponosni, če je vaš otrok takšen mali »čudak«, ki ga mnogi ne razumejo. To samo kaže, da je njegov um zaposlen z razmišljanjem o vsem mogočem.

Pravkar so spregovorili in že govorijo cele stavke

To so otroci, ki že zelo zgodaj znajo izraziti, kar mislijo in čutijo. Zdi se vam, da so pravkar spregovorili, iz njih pa že vrejo zapleteni stavki. Glynis se je spomnila svoje izkušnje s pastorko, zgodbe, ki je skozi leta zabavala njeno družino. »Dolgo časa ni rekla ničesar, tu in tam je spregovorila nekaj besed, potem pa je nekega dne izrekla svoj prvi stavek: 'Sporočilo kanadske vlade.' Imela je komaj eno leto,« je zapisala.

Spominjajo se dogodkov iz zgodnjega otroštva

»Nekega dne me je hči spraševala o tistem dnevu, ko smo šli v gore. Takrat je imela 18 mesecev, zdaj ima skoraj pet let. Kako je to mogoče?« se sprašuje pisateljica.

Neverjetno zgodaj začnejo brati

Pogosto začnejo tako, da se pretvarjajo, da berejo svoje slikanice o živalih, a zdi se, da začnejo besede prepoznavati po naključju, čeprav jih tega še nihče ni naučil. »Pred enim letom je bila z mano v trgovini moja hčerka. Ustavili sva se pred polico s kosmiči Special K, ki jih nikoli nisem jedla in jih nihče pri nas ne kupuje. Pogledala jih je, se obrnila k meni in me vprašal: 'Kaj je tako posebnega na njih?' Bila sem popolnoma začudena.«

Spominjajo se svojih sanj, ko so bili še zelo mali

»Njihove sanje se začnejo kot spomini na nekaj, kar se je zgodilo včeraj, vsaj po mojih izkušnjah. Hčerka me je vprašala, ali se spomnim, kako smo šli sinoči s kanuji do koče, ko smo bili sredi zime in nismo bili v koči že več mesecev,« razlaga Glynis.

Obsesivno zbirajo stvari ali se o nečem učijo

»Lahko gre za 68 školjk, ki jih vaš otrok vztrajno zbira kot spominke s potovanja, zato jih kategorizira po obliki. Ali pa želi izvedeti vsa dejstva o 47 različnih dinozavrih – kako se hranijo, razmnožujejo, gnezdijo. In to pri štirih letih,« nadaljuje Ratcliffova.

Svoje igrače razporedijo na zelo specifičen način

»Moj otrok res ne bi rabil skrbeti, ali so igrače razporejene v pravilnem, popolnem vrstnem redu, na primer od najvišje do najnižje ali od najsvetlejše do najtemnejše,« dodaja.

Imajo zelo razvito in kompleksno domišljijo

»Všeč mi je bujna domišljija in iskreno se trudim, da pri svojih otrok nikoli ne zadušim neverjetnih misli in tega, kar ustvarjajo u z njimi,« pravi ta pisateljica.

Spodbujajte razvoj inteligence pri otrocih

Profesor Julian Stanley z univerze John Hopkins je preučeval visoko inteligentne otroke in spremljal njihov razvoj v naslednjih 45 letih – kariero, intelektualni napredek, itd. Kasneje je ustanovil Center za nadarjeno mladino. Eden tistih otrok, ki jih je spremljal, je bila Camilla Benbow. Danes je dekanja univerze Vanderbilt. Izpostavila je osem stvari, ki bi jih morali početi starši, da bi spodbudili intelektualni razvoj svojih otrok, kar je dobra podlaga za uspeh v življenju, piše Independent.