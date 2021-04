5 preprostih tibetanskih vaj pomlajevanja, ki vam bodo spremenile življenje

Skrivnost tibetanskih menihov, ki so iz roda v rod prenašali znanje o ohranjanju večne mladosti, je zahodnjakom prvič predstavil leta 1939 Peter Kelder, pri nas svetovno uspešnico poznamo v knjigi z naslovom Vrelec mladosti. Gre za pet vaj, ki z vsakodnevnim izvajanjem in sočasnim dihanjem pomagajo ohranjati gibljivo in prožno hrbtenico, ravnovesje hormonskega sistema in presnove, krepijo imunski sistem, vračajo vitalnost in življenjsko energijo. Odkrijte jih na Onaplus.si