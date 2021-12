Pet minut za dobro voljo

Če ste že nekaj dni zapored dobre volje, to še ne pomeni, da ne bo prišel dan, ko vam bo šlo vse na živce. A k sreči obstajajo preprosti ukrepi, s katerimi si že v nekaj minutah povrnemo boljšo voljo. V zimski sivini, ko ponekod nekaj dni zapored ne vidimo sonca, prav vsi potrebujemo malce spodbude za dvig razpoloženja. Zato ponujamo nekaj predlogov, škodili ne bodo.

Nasmejte se! FOTO: Stockfour/Getty Images

Začnimo s čokolado. Z malo čokolade, ne celo tablico. Znanstveniki so dokazali, da kemikalije v njej pomagajo spodbuditi senzorje za užitek in proizvodnjo serotonina, t. i. hormona sreče, ne čudi torej, da se nam s čokolado povrne dobra volja. A naj bo temna, z visoko vsebnostjo kakava, zadostuje pa že košček (ali dva).

Tudi vonjave nam pomagajo, naš nos je poln senzorjev in eden od glavnih dejavnikov, kadar bi se radi spravili v boljšo voljo. Pričarajmo si pozitivno energijo z najljubšim vonjem, kot je sivka, ki nas vrne v poletne dneve nekje v Sredozemlju, ali pa drugo aromo, ki nam bo priklicala spomine, na primer pravkar pečen čokoladni kolač. No, pa smo spet pri čokoladi.

Vsak med nami ima (trenutno) najljubšo skladbo, ki nam prinese nasmeh na obraz. Ko smo potrti, slabe volje, na tleh, si jo zavrtimo, po možnosti na ves glas, in zraven pojmo, glasno, in plešimo. Možgani bodo nemudoma začeli proizvodnjo hormonov sreče in v trenutku se boste počutili bolje. Omenili smo ples: nekaj posebnega je, gibanje telesa ob glasbi pač vzbudi občutek sreče, pa če poznamo korake ali ne. Poleg tega nam gibanje, kar ples vsekakor je, požene kri po telesu, to pa spodbuja nastanek hormonov sreče. Zdaj že dobro vemo, da se po telesni dejavnosti počutimo bolje.

Nasmejmo se. Ja, na silo. Če bomo izsilili nasmeh, se lahko razpoloženje izboljša. Postavimo se pred ogledalo in si podarimo širok nasmeh. Trapasto, da je, pravite? Hm, morda pa bo prav to poskrbelo za iskren nasmeh, ko boste sami sebe zabavali.

Že nekaj minut izpostavljanja soncu nam bo izboljšalo voljo.

Pomaga tudi druženje z živalmi, raziskave kažejo, da se tisti, ki čas preživljajo s hišnimi ljubljenčki, pogosteje počutijo bolj zadovoljne in srečne. Ko božamo psa ali mačko (ali konja), se v nas prebudi hormon sreče. Podobno dosežemo z objemi: objemimo otroke, moža ali ženo, mamo in očeta, stare starše, prijateljico, ki smo jo videli po dolgem času ...

Morda so kriva oblačila, njihova barva. Če ste v strgani, razvlečeni trenirki, jo nemudoma slecite in oblecite tisto malo črno oblekico, ki pozabljena čaka na boljše čase v omari. Počešite se in naličite, nadišavite. Tudi urejenost nas spravi v boljšo voljo. In ko posije sonce, se mu nastavite za nekaj minut, da se začne sproščati hormon sreče (in tvoriti vitamin D, ki nam ga pozimi manjka).