4 skrivnosti ščetkanja zob, ki bodo poskrbele, da bodo vaši zobje izjemno beli in zdravi!

V zadnjih letih so sicer potekale številne razprave o splošni učinkovitosti ščetkanja za zdravje zob. Sprijaznimo se: če nam nečesa ni treba storiti, potem tega najbrž ne bomo počeli prav pogosto. Ali to pomeni, da naj na to kar pozabimo?

Če vprašate zobozdravnike, že samo nepotrjeni dokazi kažejo na to, da je to nedvomno treba nadaljevati. Zato smo preverili nekaj raziskav in dokazov.

1. Zmanjšuje količino zobnih oblog

FOTO: arhiv naročnika

Zobne obloge so prosojni, lepljivi sloj, ki prekriva vaše zobe in dlesni. Ko jeste ali pijete hrano ali pijačo z veliko škroba ali sladkorja, bakterije v ustih sproščajo kisline, ki razgrajujejo ogljikove hidrate. Če si zob ne krtačite ali jih ne čistite z zobno nitko, bakterije, kisline in ogljikovi hidrati še naprej nadaljujejo svoje poslanstvo in za seboj sčasoma pustijo lepljivi sloj.

Zobne obloge nato sprostijo še več kislin, ki poškodujejo zobno sklenino in sčasoma nastane karies (luknje v vaših zobeh).

Če si zob ne umivate redno, se lahko zobne obloge strdijo in se spremenijo v zobni kamen, ki se nabira ob dlesni. Bolj kot se zobni kamen nabira ob dlesni, več možnosti obstaja, da bo prišlo tudi do bolezni dlesni. Redno ščetkanje zob (ali redno čiščenje pri zobozdravniku) je najboljši način, s katerim se lahko znebimo zobnega kamna.

2. Zmanjšuje tveganje za nastanek kariesa

Preprosta vzročno-posledična povezava kaže na to, da je tveganje za nastanek kariesa večje, če imate več zobnih oblog.

Če si z zobno nitko čistite zobe, lahko tako odstranite skrite delce hrane in nakopičene zobne obloge, ki jih zobna ščetka ne more doseči, kar zmanjša tveganje za nastanek kariesa.

3. Pomaga pri preprečevanju bolezni dlesni

FOTO: arhiv naročnika

Sčasoma lahko zobna gniloba privede tudi do bolečih, krvavečih dlesni, bolečine pri žvečenju in celo izpadanja zob, kar so nekatere značilnosti bolezni dlesni.

Statistični podatki kažejo na to, da ima v Sloveniji 50 % ljudi, starejših od 25 let, eno od oblik bolezni dlesni, poznano tudi kot parodontološka bolezen.

V študiji iz leta 2021, v okviru katere so anketirali skoraj 9.700 odraslih, so raziskovalci ugotovili, da je ščetkanje povezano z manjšo razširjenostjo parodontoze, ki je najhujša oblika bolezni dlesni. Pri osebah, ki so si zobe ščetkale vsaj dvakrat na dan, je obstajalo 86 % manjše tveganje za parodontozo kot pri osebah, ki so si zobe ščetkale manj pogosto.

Čeprav zobozdravniki za preprečevanje bolezni dlesni priporočajo ščetkanje vsaj dvakrat dnevno, se zdi, da bi lahko pomagalo tudi manj pogosto ščetkanje.

4. Pomaga pri slabem zadahu

Pozabite na osvežilne bombončke - pred zmenkom si raje dobro ščetkajte zobe.

Po pregledu raziskav iz leta 2018 je za preprečevanje zadaha zelo pomembna ustrezna ustna higiena, vključno s čiščenjem z zobno nitko.

Tudi če si zobe redno ščetkate, se vam lahko med zobmi nakopičijo bakterije. Kopičenje bakterij lahko povzroči izjemno slab zadah, če ne poskrbite zanje. In prav tu nastopi čiščenje zob z zobno nitko.

Pozor: raziskovalci priporočajo tudi uporabo strgala za jezik, saj tako preprečite slab zadah.

