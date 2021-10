20 pravil usode: v življenju bomo morali za vse plačati

Če vidite, da je zastavljeni cilj nedosegljiv, se osredotočite na druge cilje. FOTO: nicoletaionescu, Getty Images

1. Če želite nekaj doseči, samo želja ne bo dovolj – sprejeti morate trdno odločitev in namen. Šele takrat se bodo pojavile priložnosti. Ko se prikažejo priložnosti, bodite pozorni, pridni in disciplinirani.2. Če želite spremeniti svojo pot, se morate najprej ustaviti in se šele nato začeti premikati v drugo smer.3. V življenju boste morali za vse plačati. Najdražje pa je neukrepanje. Včasih to dejstvo postane jasno šele ob koncu življenja.4. Če se človek nenehno boji, da bo naredil kaj narobe, nevede naredi največjo napako v življenju.5. Podobno privlači podobno. V življenju ni naključij. Ne privlačimo tistih ljudi, ki bi jih radi videli zraven sebe, ampak tiste, ki so nam podobni.6. Če vidite, da je zastavljeni cilj nedosegljiv, se osredotočite na druge cilje. Ko jih dosežete, se poskusite vrniti k prvemu cilju.7. Če od življenja nič ne zahtevate, vam tudi nič ne bo dalo.8. Si prizadevate za spremembe? Potem pozabi na pasivnost, saj zahvaljujoč njej zamujate priložnost, ki jo ponuja usoda. Določite svoj cilj in se začnite premikati.9. Življenje nas vedno sili k reševanju nalog, ki se jim izogibamo. Pred njimi se je nemogoče skriti, kajti če ne rešimo problema zdaj, ga bomo morali rešiti kasneje. Vendar pa bomo zanj plačali veliko več.10. V življenju imamo vedno izbiro. Svet je poln možnosti, a ko nekaj pridobimo, vedno tudi nekaj izgubimo. Izgube so torej neizogibne, a jih je vedno mogoče šteti kot pridobitev.11. Novo vedno pomeni uničenje starega. A ne smemo samo uničiti, moramo tudi narediti prostor. To pa zahteva trud, čas in znanje, saj moramo vedeti, kaj zgraditi in kako. Če tega znanja nimamo, je bolje, da ničesar ne uničimo. V nasprotnem primeru bi lahko zgradili nekaj groznega.12. Človek poskuša spremeniti svoje življenje, vendar mu stari vzorci in navade to preprečujejo. Ves čas ga poskušajo vrniti v staro stanje. Spremembe gredo zelo počasi in zahtevajo močno voljo.13. Privlačite točno tisto, kar imate najbolj radi, pa tudi tisto, česar se bojite. Usoda nikoli ne da preveč. Je velikodušna, vendar le v mejah vaših želja. Razširite svoje meje in dobili boste več.14. Ljudje si prizadevamo za harmonijo, a da jo dosežemo, jo moramo imeti v sebi. To pomeni sprejeti svoje prednosti in slabosti. Dejanja in občutki morajo delovati skupaj.15. Najprej se sprejmite takšne, kot ste, nato pa napredujte. Tako bodo tesnoba, nemir in kompleksi izginili in začeli boste živeti polno življenje. Ni se vam treba spreminjati, lahko pa vedno napredujete.16. Človeka pri drugih vedno draži tisto, kar pravzaprav nosi v sebi. Drugi ljudje so vam lahko ogledalo, le pozorno jih morate pogledati. Tako boste bolje spoznali sebe.17. Če vas prevzame močna želja po lastništvu nečesa, to pomeni, da ne prepoznate svojih sposobnosti in vrlin. Pozorno se poglejte, morda jih imate veliko več, kot menite.18. Svet okoli vas je popolnoma nevtralen. Sami delate dobro ali slabo. Poskusite pozitivno dojemati resničnost in ta bo srečna ter polna veselja.19. Nikoli ne jemljite mnenja drugih kot zadnjo resnico. Nemogoče je biti dober do vseh. Klevetniki bodo vedno obstajali. Ne dovolite, da prevladajo.20. Vsi pridemo na ta svet in ga zapustimo. Razmislite o pomenu obstoja. To je najsvetejša naloga človeškega življenja.