Dvajset indijanskih pravil za življenje: Ne dovolite, da drugi nadzorujejo vašo pot

Dejstvo je, da se sodobni človek vse bolj oddaljuje od svoje prvinske narave in naravnega ravnovesja. Ti pa nauki nas močno opominjajo na našo nezlomljivo povezanost z naravo, duhom, vesoljem in s preprostimi lepotami življenja. Naj vas navdihnejo za globlja razmišljanja in spremembe v vaših odnosih ter življenjskem slogu.

1. Vstanite s soncem in molite. Molite zase. Molite pogosto. Nekega dne bo Veliki Duh uslišal vaše molitve.

2. Bodite strpni do tistih, ki so zašli s poti. Nevednost, jeza in ljubosumje prihajajo iz izgubljenih duš. Molite, da se vrnejo na pravo pot.

3. Ne dovolite, da drugi nadzorujejo vašo pot. To je samo vaša pot. Drugi lahko gredo ob vas, a nihče ne more hoditi namesto vas.

4. Bodite obzirni do gostov v svojem domu. Postrezite jim najboljšo hrano, ponudite jim najboljšo posteljo, bodite pošteni in pravični do njih.

5. Ne jemlji tega, kar ni vaše – iz človeške skupnosti, narave ali kulture nekoga. Tega niste zaslužili ali dobili. Ni vaše.

6. Spoštujte vse na Zemlji, tako ljudi kot živali in rastline.

7. Spoštujte mnenja drugih, njihove želje in besede. Nikoli ne prekinjajte drugih, ko govorijo, ne zamerite jim in jih ne zasmehujte. Dovolite vsakemu posamezniku pravico do osebnega mnenja.

8. Nikoli ne govorite slabo o drugih. Negativna energija, ki jo pošiljate in v njej še vedno uživate, se vam bo večkratno vrnila.

9. Vsi ljudje delamo napake. Vsako napako je mogoče odpustiti.

10. Negativne misli ustvarjajo bolezen uma, telesa in duha. Vadite optimizem.

11. Narava ni naša, je del nas. Narava je del naše globalne družine.

12. Otroci so prihodnost. Zasadite ljubezen v njihova srca, vodite jih z modrostjo in učite o življenju. Ko zrastejo, jim dajte prostor za rast.

13. Izogibajte se temu, da ranite srca drugih ljudi. Strup te bolečine se vam bo vrnil.

14. Vedno bodite pošteni.

15. Ohranite ravnotežje. Duševni, duhovni, čustveni in fizični jaz morajo biti enako močni, čisti in zdravi. Poživite telo, da poživite um. Rastite v duhovnosti, da ozdravite čustvene rane.

16. Zavestno se odločite, kaj boste in kakšni boste, kako boste ravnali in kako boste stali za svojimi dejanji. Odgovarjajte za svoja dejanja.

17. Spoštujte zasebnost in osebni prostor drugih ljudi. Ne posegajte v tujo lastnino, še posebej ne v sveto in duhovno. To je prepovedano.

18. Bodite prepričani o sebi. Ne morete biti skrbni in pomagati drugim, če ne skrbite zase in če najprej ne pomagate sebi.

19. Spoštujte verska prepričanja drugih ljudi. Ne silite drugih, da verjamejo v vaše.

20. Delite svojo srečo.