2. val je tu – zaščitne maske in razkužila se bodo kmalu spet podražila!

prazne-police.jpg FOTO: Dtm Natura

FOTO: DTM Natura

Naj vse strnemo v par pomembnih točk kako ravnati še pred uradnim izbruhom drugega vala:

zascitne-maske-cena.jpg FOTO: Dtm Natura

FOTO: DTM Natura





• Razkužilo za roke (500ml, 71% alkohola, z varnostnim listom): 14,99 € + brezplačna dostava. Nakup je možen NA TEJ SPLETNI STRANI ali telefonski številki 07 600 3005



• Pakiranje 20 zaščitnih mask (3-slojne, registrirane pri JAZMP kot medicinski pripomoček): 29,99 € + brezplačna dostava. Nakup je možen Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.



• Pakiranje 50 zaščitnih mask (3-slojne, slovenski dobavitelj): 49,99 € + brezplačna dostava. Nakup je možen NA TEJ SPLETNI STRANI​ ali preko telefonske številke 07 600 3005 Naše priporočilo za nakup:(500ml, 71% alkohola, z varnostnim listom): 14,99 € + brezplačna dostava. Nakup je moženali telefonski številki 07 600 3005(3-slojne, registrirane pri JAZMP kot medicinski pripomoček): 29,99 € + brezplačna dostava. Nakup je možen NA TEJ SPLETNI STRANI ali preko emaila(3-slojne, slovenski dobavitelj): 49,99 € + brezplačna dostava. Nakup je moženali preko telefonske številke 07 600 3005

Spomnite se začetka letošnjega leta. Dokler se je vse dogajalo »tam nekje daleč« na Kitajskem ni nihče od nas naredil nobene spremembe v svojem življenju. Nato je virus izbruhnil v Italiji in bili smo sicer zaskrbljeni, a še naprej nismo ukrepali. Vse dokler se ni začelo tudi pri nas., ki pa jih je vmes že začelo primanjkovati, cena pa jim je grozovito narasla, na koncu pa so državljani zato bili primorani kupovati oporečne zaščitne maske na nepreverjenih naslovih.Ne ponovite te napake še enkrat – pravočasno si naročite vsaj par razkužil za roke in vsaj en komplet zaščitnih mask na preverjenih naslovih z ustrezno dokumentacijo ( primer trgovine z medicinskimi pripomočki najdete s klikom na TO POVEZAVO ).Kot so Slovenske novice že poročale 17.6. je priznani kardiolog in specialist interne medicine Blaž Mrevlje, ki dela in živi v tujini, na twitterju že opozoril, da smo tik pred izbruhom drugega vala okužb z novim koronavirusom.Napovedi raziskovalcev iz Londona so pesimistične, drugi val epidemije je lahko po njihovem mnenju, kljub omejitvam, tudi do petkrat bolj smrtonosen kot prvi. Zato pravijo, da bo še toliko pomembneje držati socialno distanco ali nositi zaščitne maske - tako v javnosti kot zaprtih prostorih.Mnenje naših strokovnjakov se glede nošenja mask razlikuje – nekateri zagovarjajo rabo tudi na javnih mestih, drugi le v zaprtih prostorih. Vsi pa se večinoma strinjajo, da je trenutno stanje slabo, saj za nošenje mask in uporabo razkužil obstaja le priporočilo, katerega pa velika večina ljudi ne upošteva.Dr. Mrevlje opozarja, da je treba še naprej obvezno skrbeti za higieno rok (umivanje, razkužila za roke ) in nošenje zaščitnih mask na javnih mestih. Z njim se strinja tudi specialistka urgentne medicine Špela Baznik, ki je zapisala: »Nujno potrebno je v zaprtih prostorih nošenje obrazne maske, potrebna je tudi skrb za čiste roke. Covid 19 je spet v porastu.«1. Na javnih in zaprtih mestihdo neznanih ljudi2. V kolikor sumite, da ste zboleli (vročina, kašelj, slabo počutje)in ne hodite v službo ter med ljudi, dokler ne kontaktirate svojega zdravnika.3. Čimbolj pogosto si. Razkužilo za roke naj vsebuje vsaj 70% alkohola in ima urejen varnostni list. Primer najdete s KLIKOM TUKAJ 4.Priporočamo uporabo zaščitnih 3-slojnih mask (kvalitetne maske najdete s klikom na TA NASLOV , trenutno vam jih tudi brezplačno dostavijo), ki dokazano učinkovito preprečujejo širjenje okužbe.5. Zaščitne maske kupujte od trgovcev, ki so, ali direktno od. Le tako si boste zagotovili, da ste za svoj denar dobili izdelek, ki vas bo dejansko tudi ščitil. Če je proizvajalec res registriran lahko preverite na tem naslovu.V Sloveniji se je zaradi primanjkljaja pojavila vrsta oporečnih obraznih mask, ki so jih izdelovala podjetja brez kakršnegakoli predznanja ali ustrezne dokumentacije. Preverite ali se podjetje nahaja na zgornjem seznamu in se zavarujte pred nakupom.Po priznani mednarodni študiji Smart Air pralne(kolikor so veliki v primeru Korona virusa), v kolikor pa okoli ust povežete le šal, bo ta zadržal le 49% delcev. V primerjavi s kirurškimi maskami gre za precej slabšo zaščito (kirurške maske npr. zadržijo kar 89% delcev):Ker pa se bliža poletje, ko bo dihanje pod maskami še bolj neprijetno, je potrebno upoštevati še nekaj – po isti študiji jekot pod kirurškimi, kar je še eden od razlogov, da si v trenutni situaciji raje omislite kvalitetne zaščitne maske. Verjetno si tudi vi ne želite maske, pod katero bo nemogoče dihati.Zadnji (in morda najpomembnejši) razlog za takojšen nakup razkužila za roke in zaščitnih mask pa je seveda cena – k. Enako se bo zgodilo v trenutku, ko vlada zopet predpiše obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih (ali celo na vseh javnih površinah). Zato je zdaj še zadnji pravi čas za nakup!Naročnik oglasa je DTM Natura d. o. o.