12 znakov, ki nam jih pošilja telo, ko sporoča, da smo v prevelikem stresu

Naše telo je izjemno kompleksen stroj, ki se ne odziva le na zunanje spremembe, ampak tudi na notranje. Dr. Susanne Babbel, psihologinja, specializirana za depresijo, ima zelo zanimivo teorijo o signalih našega telesa. Meni namreč, da sta nelagodje in fizična bolečina znaka tesnobe, skrivnih strahov, nerešenih težav ter da je kronična bolečina lahko simptom stresa in čustvenih težav, še posebej, če ni telesnih poškodb. Kakšne signale nam torej pošilja telo, ko se bori s stresom?

Glava

Preveč stresa je lahko vzrok za vsak glavobol. To se lahko zgodi ob skrbeh zaradi morebitnih neuspehov, malenkosti ali zaradi nenehnega hitenja. Vsak dan si vzemite nekaj časa zase. Sprostite se in za nekaj časa prenehajte skrbeti. Preprosto si vzemite odmor in se zaradi tega ne počutite krive. Vaša produktivnost se bo povečala zaradi časa, preživetega v miru in tišini. Prav tako ne boste več trpeli zaradi glavobolov.

Vrat

Bolečine v vratu pomenijo breme nezadovoljstva z drugimi ljudmi in nezadovoljstvo z lastnimi nepopolnostmi. Vrat nas boli, ko nekomu ali sebi ne moremo odpustiti. Spremenite svoj odnos do sebe in drugih. Ljudje nas le redko prizadenejo namerno. In ni vam treba izpolniti svojih strogih pričakovanj. Pomirite se, naučite se odpuščati. Zelo pomembno je tudi razmišljati o stvareh, ki jih imate radi.

Ramena

Bolečina v ramenih nastane zaradi čustvenega napora in stalnega pritiska. Mogoče nekdo res pritiska na vas. Ali pa morda ne morete sprejeti pomembne odločitve in nosite to breme. Poskusite deliti breme s tesnim prijateljem – počutili se boste lažje. Tudi če govorite samo o svojih skrbeh, se s težavami ne boste več spopadali sami. In morda vam bo prav to pomagalo najti preprosto rešitev za vaš problem.

Zgornji del hrbta

Pomanjkanje čustvene podpore naših bližnjih se lahko kaže kot bolečina v zgornjem delu hrbta. To se zgodi, ko se nezavedno počutimo neljubljene in necenjene. Komunicirajte z več različnimi ljudmi. Ne osredotočajte se le nase – bodite odprti in prijazni. Spoznajte nove ljudi, pojdite na zmenke. In kar je najpomembnejše, ne zadržujte svojih občutkov.

Spodnji del hrbta

Če imamo finančne skrbi, nas lahko boli ledveni del hrbta. Morda smo na skrivaj obsedeni z idejo, da bi živeli kot bogataši, ali pa nam ljudje okoli nas ves čas povzročajo finančne skrbi. Denar nam ne more kupiti sreče. Morda se sliši kot kliše, vendar je res. Torej, prenehajte skrbeti. Najboljše stvari v življenju so zastonj. Delajte, kar imate radi, in to bo prineslo ne le veselje, ampak tudi dobiček.

Komolci

Bolečine v komolcu pomenijo pomanjkanje fleksibilnosti in nepripravljenost na kompromise. Verjetno se upiramo kakšnim pomembnim spremembam, ki se lahko zgodijo v našem življenju, ali pa se podzavestno bojimo nečesa novega. Včasih se nam zdi življenje težko in zapleteno. Ampak tako se samo zdi. Mogoče stvari samo vidimo kot zapletene. Bodite prilagodljivi in ​​ne zapravljajte energije za boj proti stvarem, na katere ne morete vplivati.

Pretiran stres bo po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije v naslednjih desetih letih povzročil največ zdravstvenih težav na svetu. Kako uspešni boste v boju proti tej najbolj izraziti bolezni jutrišnjega dne, je odvisno predvsem od vašega odnosa in načina, kako dojemate dogodke v vsakdanjem življenju.

Roke

Bolečina v rokah pomeni, da nekdo res potrebuje prijatelja, da se spočije in pogovarja z dobrimi ljudmi. Če vas bolijo roke, je najbolje, da izstopite iz cone udobja. Poskusite sklepati nova prijateljstva. Pojdite na kosilo s prijatelji. Kupite vstopnice za kakšen športni dogodek ali pojdite na koncert. Poskusite se počutiti kot del množice. Ne odlašajte s pogovorom z novimi ljudmi, saj nikoli ne veste, kje boste našli dobrega prijatelja.

Boki

Ljudje, ki so navajeni udobja in radi živijo predvidljivo življenje, lahko trpijo zaradi bolečin v kolkih. Omejujeta jih strah pred spremembami in sprejemanjem velikih odločitev ter nepripravljenost, da v življenje vnesejo nekaj novega. Ne upirajte se naravnemu toku življenja. Življenje je gibanje. Spreminja se in zato je zanimivo. Pomislite na vse življenjske spremembe kot na vznemirljive dogodivščine. In ne odlašajte s pomembnimi odločitvami.

Kolena

Vzrok za bolečine v kolenih je velik ego. Bolijo nas lahko, če preveč razmišljamo o sebi in nam ni mar za druge. Bolečina se pojavi, ko smo popolnoma prepričani, da se svet vrti samo okoli nas. Poglejte okoli – niste edina oseba v vesolju. Bodite obzirni do drugih. Poslušajte prijatelja, pomagajte mami, nadomeščajte sodelavca v službi. Pogosteje pomagajte ljudem. Nekaj ​​časa lahko posvetite tudi prostovoljstvu.

Meča

Bolečina v mečih je znak čustvene napetosti. Vzroki so posesivnost, nenehna skrb za zvezo in noro ljubosumje. Pomembno je, da se naučite zaupati svoji drugi polovici. Sprostite se in prenehajte nadzorovati svojega partnerja. Čas je, da za sabo pustite vse, kar vas moti ali spravlja ob pamet.

Gležnji

Bolečine v gležnju lahko pomenijo, da smo pozabili nase in da potrebujemo več zadovoljstva v življenju. Morda nam naše delo vzame veliko časa ali pa svojih potreb ne jemljemo resno in vedno zadržimo svoje sanje. Čas je, da si nekaj privoščite. Kupite si kakšno drago stvar, dobro se naspite, pokusite novo hrano. Za nekaj časa pozabite na delo in pomislite na romantično razmerje, na primer. Ali pa načrtujte sanjsko potovanje.

Stopala

Za bolečinami v stopalih se lahko skriva apatija. Kot da se naše telo noče premakniti naprej. Kot da se bojimo življenja in ne vidimo smisla, da bi šli naprej. Ko podzavestno mislimo, da gre vse narobe in da je naše življenje velik polom. Naučite se biti pozorni na majhne radosti življenja. Poglejte, kako lep je svet in ljudje v njem. Uživajte v različnih okusih, zvokih, vetru in soncu. Posvojite hišnega ljubljenčka ali poskusite nov hobi. Napolnite svoje življenje z zanimivimi stvarmi. Pozabite na vse slabe spomine in se več smejte. Poiščite nekaj, kar vas osrečuje vsak dan.

Dr. Susanne Babbel podaja preprost zaključek: ljubite se in si odpustite. Poskusite biti manj jezni. Več komunicirajte, smejte se (ker vam nasmeh tako pristaja) in ostanite zdravi!