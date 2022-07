11 znakov, da ste kot starš preobremenjeni in kako si lahko pomagate

Prostega časa ne poznate, za vami je že na stotine neprespanih noči, včasih se čustveno zlomite, obremenjeni ste z domačimi nalogami, s športnimi dogodki in z drugimi obveznostmi svojih otrok.

Svoje potrebe je enostavno postaviti na zadnje mesto, tudi če veste, da ste preobremenjen starš in bi potrebovali čas zase. Ko doživite izgorelost kot starš, ste dosegli stanje duševne, čustvene in fizične izčrpanosti. To lahko povzroči depresijo, anksioznost, kronično utrujenost, nespečnost, težave s koncentracijo in bolezni. Lahko se oddaljite od drugih, postanete otopeli in ponudite zelo malo podpore svoji družini.

Čez nekaj časa boste morda imeli občutke sramu, krivde in zamere, ker ne zmorete skrbeti niti za druge niti zase. Kadar imate občutek, da vedno delate stvari le za druge, se počutite kot osebni asistent 24 ur na dan. Sčasoma ne boste imeli več ničesar, kar bi dali svojim otrokom in partnerju, ker boste preutrujeni.

Na srečo lahko naredite nekaj sprememb, da izboljšate svoj položaj. S skrbjo zase, z boljšo komunikacijo in izražanjem svojih občutkov se boste začeli počutiti bolje. Prepoznate lahko znake preobremenjenega starša pri sebi in drugih, kar vam omogoča, da obvladate svojo situacijo.

