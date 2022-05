10 manj znanih dejstev o jagodah

Sezona jagod je. Uživajmo sezonsko sadje in zelenjavo, slišimo pogosto. Torej, maj in junij sta čas za jagode, kajne? Nutricionisti pravijo, da so jagode precenjene v smislu dodatkov k hrani in celo pijači. Trdijo, da so veliko bolj zdrave, kot si mislimo ter, da jih moramo večkrat uživati kot samostojno sadje.

