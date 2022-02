10 let sem bila medicinska sestra na urgenci, to pa me je prisililo v odpoved (resnična izpoved)

»Deset let sem bila medicinska sestra na urgentnem oddelku ene bolnišnic v New Yorku. Potem ko sem desetletje z veseljem opravljala svoj poklic, ga sedaj želim zapustiti. Ne samo jaz osebno, na tisoče zdravstvenih delavcev želi po letu 2020 opustiti svoje poslanstvo,« izpoved za Huffington Post začenja Sally Ersun. »Stres zaradi napačnega delovanja med pandemijo je dokončno zlomil mene in številne moje kolege. Rada bi vam nudila vpogled v svoj zadnji dan, ki sem ga preživela na urgenci, da bi razumeli, kaj se tam dogaja.« Kaj je še napisala, si preberite TUKAJ!