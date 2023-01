Znanstveniki ugotovili pomemben razlog, zaradi katerega boste večkrat storili to

Čeprav so družbena omrežja nekoč prostrani svet stkala do te mere, da se lahko danes s pomočjo elektronske naprave v hipu znajdemo na drugi polobli, pomanjkanja pristne povezanosti ne zmorejo nadomestiti. Digitalni svet ne ponuja ugodnega okolja za tvorjenje oksitocina, hormona, ki ob bližini drugega ustvarja občutek ugodja, sproščenosti in povezanosti, »bližina« digitalnega sveta je prežeta s tesnobo.

