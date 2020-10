Znanstveniki pravijo: Samski so srečnejši

Se tudi sami na vse pretege trudite najti človeka, s katerim bi osnovali trdno in skladno partnersko zvezo? Morda boste potem, ko boste prebrali to besedilo, namero opustili, kajti kot se je izkazalo v raziskavi, objavljeni v časopisu Journal of Social and Personal Relationships, so samski v življenju srečnejši v primerjavi s tistimi, ki so v intimni zvezi. Bogatejše družabno življenje Seveda so strokovnjaki odgovorili tudi na vprašanje, zakaj je tako: »Samski imajo bogatejše družabno življenje in so tesneje povezani s sosedi, prijatelji in sorodniki. Velikokrat se namreč zgodi, da v razmerju zanemarimo druge interakcije, ki so za srečo in zadovoljstvo prav tako pomembni ali celo pomembnejši od intimnega odnosa.«​ Partnersko razmerje ni edino, ki zagotavlja srečo Čeprav družba pogosto vsiljuje prepričanje, da sta trdno razmerje ali zakon znaka popolnega življenja, so številne, prej omenjeni podobne raziskave potrdile, da so samski praviloma zadovoljnejši od tistih, ki so v partnerski zvezi, saj so svobodnejši, več časa lahko sebi in se redkeje sprejo z okolico. Vse to pozitivno vpliva na kakovost življenja in na srečo posameznika.