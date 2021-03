Znana fitnes trenerka priznala: večkrat na dan masturbira in seksa

Tracy Kiss je bila do zdaj dokaj neznana mati dveh otrok in trenerka fitnesa, odkar pa je na britanski televiziji razkrila, da se samozadovoljuje trikrat na dan, poleg tega pa še večkrat seksa, je izzvala veliko pozornosti.



Nanjo se je predvsem vsul bes gledalk, ki so se zdaj prisiljene spopadati s svojimi moškimi, očaranimi nad lastnostmi, ki jih ima Tracy, predvsem nad tem, kolikokrat na dan seksa.



Tracy je na televiziji odgovarjala zelo odkrito o svojem libidu in priznala, da ima zaradi njega velike težave, ker ji njeni fantje težko sledijo.



»Masturbiram nekajkrat na dan, pri seksu sem nenasitna, zato težko najdem moškega, ki me zadovolji. Zadnji fant je zdržal z mano pol leta, nato pa sem ga dobesedno uničila. Ni razumel, da si želim še, ker je tako dobro opravil svoje delo, ne zato, ker nisem zadovoljna. Lahko seksam tudi enajstkrat na dan,« je izjavila in požela vihar jeznih ženskih komentarjev.



Ne glede na žaljivke, ki jih je bila deležna na družabnih omrežjih, pa je strokovnjak za spolnost Tracy v oddaji zatrdil, da ni nimfomanka.

