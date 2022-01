Znaki, da ste v zvezi s sebično osebo

Vsak je včasih malo sebičen in v nekaterih situacijah najprej pomisli nase. A nekdo, ki to počne vedno, žal ne more biti dober partner. Sebičnost je zato treba prepoznati in si priznati: z nekom, pri katerem ta lastnost izstopa, ljubezen ne bo lepa.

Kateri pa so znaki, ki dokazujejo, da ste v razmerju s sebično osebo?

Kompromisi ne obstajajo

Vedno mora biti tako, kot si je zamislil on, z njim se ne morete srečati nekje na pol poti, on vedno vztraja pri svoji resnici, pravici in načrtih ter se ne ozira na to, kako se ob tem počutite vi.

Vseeno mu je, kaj vas pri njem moti

Seveda mu ni treba vam na ljubo spreminjati barve las in načina oblačenja, a če vas moti to, da je kopalnica za njim vedno v neredu, da morate vselej za njim pobirati umazana oblačila in da se nikoli ne spomni, da bi pospravil mizo, na vaša namigovanja, da bi to spremenil, pa odvrne zgolj z besedami, takšen pač sem, je povsem jasno, da je vaš srčni izbranec velik egoist.

Ne dopušča vam prostega časa

Kajti prepričan je, da bi morali v vse svoje načrte vključevati tudi njega ter trenutke preživljati tako, kot si je zamislil sam. Kadar ni tako, ste deležni graje in kritike, zato vse to dokazuje, da je sebičnež, ki gleda le in samo nase.

Vedno ima prav

Ali vsaj prepričan je, da je tako. Edino pravo stališče zanj je njegovo, edino mnenje, ki šteje, je njegovo, vi pa ste v njegovih očeh praktično nevidni.

Stalno kritizira vašo družino in prijatelje

Sebičnež v vsakomer, ki vam je blizu, vidi grožnjo, zato ponižuje vaše prijatelje in družino ter jih kritizira in na takšen način hrani ego, ki ni nič drugega kot ego sebičneža.