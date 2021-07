Znaki, da ste pripravljeni na nov odnos

Jeza pomeni, da vam razhod še vedno ne da miru. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Drugačna pričakovanja

Brez strahu pred samoto

Ni jeze

Moč

Razhod je običajno vsaj za eno stran zelo boleč, zato lahko traja nekaj časa, da si ljudje čustveno spočijejo in opomorejo. Kakšni so znaki, da jim je to uspelo?Življenje po razhodu je drugačno, stvari se morajo sestaviti v novo normalo, in preden začnete iskati svojo novo boljšo polovico, je dobro, da razčistite, kaj od nje pričakujete. Ali še bolje, morda ne veste, kaj iščete, a zagotovo morate vedeti, česa ne boste več sprejemali in odobravali v odnosu. Vaša pričakovanja so zdaj drugačna.Čas, ki ga ljudje preživijo sami, preden se spustijo v nov odnos, je namenjen temu, da znova spoznajo sami sebe in kaj si želijo, ne da bi nenehno premišljevali, kako to vpliva na osebo poleg njih (kot prej). Ko se človek posveti samemu sebi, se začne sprejemati in imeti rad, ga ni več strah samote, ker to ne pomeni osamljenosti.Ljudje se razidejo na različne načine in nekateri ostanejo jezni, včasih vse življenje, kar zagotovo ni dober znak, da so se premaknili naprej. Ko nekdo omeni bivšega partnerja, ko ga srečate, ko imate z njim stike zaradi otrok, pri tem ne bi smeli čutiti jeze. Obstaja tudi razlika med potlačeno in predelano jezo, vsekakor pa ta pomeni, da vam razhod še vedno ne da miru ali da bivšega partnerja morda še vedno ljubite. Kdor se je znebil jeze, si je tudi priznal svoj delež odgovornosti za razpad odnosa, in se lažje premakne naprej.Ljudje, ki predelajo razhod ali ločitev, se po vsem skupaj navadno počutijo močnejše. Uspelo jim je predelati nekaj, kar se je zdelo nemogoče. Vedo, česa si želijo. Ne razpredajo nenehno o svojem neuspelem odnosu. Našli so nekoga, ki jim je všeč, ne da bi na ta način preganjali dolgčas ali osamljenost. Imajo hobije in cilje, tudi če načrtujejo samo zase. Znajo uživati sami s sabo. To in še veliko drugega jim daje moč, da živijo sami sebe.