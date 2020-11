Znaki, da sta več kot le prijatelja z ugodnostmi

Romantična radovednost

Ni malo prijateljstev, ki poznajo tudi tisto bolj ležerno plat, ko se zgodi ali pa se dogaja, da dva prijatelja spita skupaj. Včasih se nič ne spremeni, včasih se zaljubita, včasih se zaljubi samo eden. Kako vedeti, kdaj je meja prestopljena?Če prijatelja ali prijateljico bolj kot kadar koli zanima, kaj se dogaja z vašim ljubezenskim življenjem, potem ko sta imela spolni odnos, gre za nekaj več kot samo običajno radovednost, ker je preskočila iskra.Ljudi, ki se zaljubijo, zanimajo vaši interesi v ljubezni, prav tako jih zanima, ali se tičejo tudi njih, ali so edini, ali mislite nanje ... To so dileme, ki prijatelja ali prijateljice običajno ne zanimajo tako zelo globoko in temeljito.Saj poznate tisti pogled, ko vas nekdo zaljubljeno gleda, pa se tega še sam ne zaveda. Če se to ponavlja, odkar se vama je zgodilo, da sta po naključju spala skupaj, lahko da se je vaša prijateljica ali vaš prijatelj v vas ne glede na vsa prijateljska pravila zaljubil. Saj poznate tisti pogled, tudi če prihaja od prijatelja/ice.Prijatelji si nosijo darila, seveda, in to ne samo ob posebnih priložnostih, kot je rojstni dan, ampak tudi kar tako. Če vas prijateljica ali prijatelj nenadoma začne obsipavati z romantičnimi darili in pozornostmi kar naprej, se vprašajte, kaj ji/mu v resnici pomenite, saj očitno ne gre več samo za prijateljstvo.Prijatelji si lahko obsedeno dopisujejo in pošiljajo srčke in všečke, o tem ni dvoma, a obstaja neka meja, za katero vsak ve, kdaj je bila prekoračena. Ni treba, da gre za pretresljive ljubezenske izjave, ampak nekaj v komunikaciji med vama se je spremenilo, nenadoma imate občutek, da besede prijatelja/ice pomenijo več, da si od vas nekaj želi, česar si prej ni ... Čas bo pokazal, ali vas občutek vara.Ko sta skupaj, se vaš prijatelj/ica obnaša kot vaš partner/ica in tako krši vsa pravila igre, pa čeprav sta spala skupaj. Nista par, razen če se tudi vi niste zaljubili.