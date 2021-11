Znaki, da misli samo nase

Ni si lahko priznati, da partnerja ne skrbi za vaš užitek in fantazije, lahko ga izdajo določeni znaki.

Nastopanje

Ljudi, ki nastopajo z lastno lepoto in videzom, drugi ne zanimajo. Zanje je pomembno le, da so videti dobro, zato obožujejo seks z ogledali in vznemirljive položaje, pri katerih se izrazijo, ne pomislijo pa, da njihov partner morda v tem ne uživa ali celo trpi. Kdor je obseden s svojim videzom, partnerja sploh ne vidi.

Hitrost

Prvi zmenek, prvi poljub in že takoj zatem prvi seks, pa sploh ne na vašo pobudo? Hm, lahko se prepustite avanturi, vendar imejte v glavi, da gre verjetno res samo za avanturo, ki se bo končala takoj, ko bo nekdo zadovoljil samega sebe, ker zmaga egoizem. Pravi partner je sposoben počakati na pravi trenutek in sebe postaviti v drugi plan.

Zanemarjanje

Čeprav s partnerjem preživljate toliko pomembnih trenutkov, kamor spada tudi intima, imate občutek, da ga v resnici sploh ne zanimate in vas v resnici sploh ne pozna. Partner, ki vas nikoli ne vpraša, kaj vas zanima, kakšne težave imate, v čem uživate, kakšne so vaše fantazije in podobno, vas zanemarja in se zanima samo zase. Pomembna sta mu le lastno veselje in užitek, zato obstaja velika verjetnost, da bo tudi med rjuhami mislil le nase.

Nerodnost

Nerodnost pri seksu je lahko na trenutke zabavna, a ko se ves čas ponavlja in ko nekdo vselej pozablja, kaj in kako vam prija, je čas, da se vprašate, zakaj se nenehno ponavljajo ene in iste napake.

Zakaj partner pozabi na mesta, ki vam prinašajo užitek, in se vam pravzaprav sploh ne posveča? Zakaj se vedno zmoti? Odgovor je preprost – ker ni pri stvari. Ne opazi razlike, kdaj v seksu zares uživate in kdaj se samo prilagodite njegovim zahtevam, čeprav ste velikokrat poudarili ali kako drugače pokazali, kaj vam je všeč. To ni neroda, to je egoist.