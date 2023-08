Znaki, da je partner nesrečen

Včasih ima partner slab dan ali celo slab teden in se vede neobičajno, a če se takšno vedenje nadaljuje, je morda nesrečen v odnosu. Ko se naučite prepoznati te znake, boste lažje razumeli, da za partnerjevo nesrečo ali srečo niste odgovorni vi, ampak on sam.

Odbijanje

Če je partner do vas negativen ali odklonilen, lahko to prinese občutke žalosti, nesprejemanja in nespoštovanja. Treba je izbrskati pravi vzrok za takšno komunikacijo, a pri tem ne krivite sebe.

Spogledovanje

Ko partner spogledovanja z drugimi ne prikriva, ampak to počne odprto in javno, gre za prestopanje meje in izdajo zaupanja. Čeprav je običajno, da se ljudje sem ter tja ozremo za kom privlačnim, pa je tu jasno, da so vaša čustva prezrta.

Zadovoljstvo

Če je partner srečnejši, ko vas ni zraven, bolj sproščen, nasmejan in pozitiven, z vami pa tih in zamorjen, je čas za resen pogovor. Takšno vedenje namreč veliko sporoča. Nekateri se celo nočejo več kazati v javnosti s partnerjem, kar je pomemben znak za preplah.

Pohvala

Partnerjeva naloga ni samo ta, da bi vas nenehno hvalil, a dejstvo je, da nas pohvala povzdigne in dobro vpliva na samopodobo. Ko partner ne opazi ničesar več, kar storite, ko iz njegovih ust ne pride nič več lepega ali pohvalnega, je čas za razmislek.

Spolnost

Če je vajino spolno življenje popolnoma izumrlo, če se nič ne spremeni ne glede na to, koliko se trudite, si morda morate priznati, da partnerja ne zanimate več. Morda lahko tako nadaljujete odnos v neskončnost in trpite, morda pa lahko spremenite kaj pri sebi.

Stresanje jeze

Partner, ki je poln jeze, jo seveda mora stresati na nekoga in vi ste prvi pri roki. Ne gre samo za prepiranje, gre za globoko notranje nezadovoljstvo, za katero niste odgovorni vi, ampak partner sam, kaže pa se v obliki jeze in občutka, da vedno nekaj delate narobe. Razmislite, ali je vredno..