Znaki, da bo zakon trajal

Nikoli ni mogoče z gotovostjo trditi, dokler naju smrt ne loči, a teh nekaj znakov vam morda sporoča, ali ste na dobri poti.

Spoštovanje

Pari, ki se lahko pohvalijo z dolgotrajnim in uspešnim odnosom, se zelo spoštujejo. Od malenkosti do velikih stvari: spoštovanje je vedno tu, ker je izraz ljubezni, morda še česa več. Spoštovanje lahko ostane tudi, ko ljubezni ni več in se par razhaja, saj osebo preprosto cenimo in ji privoščimo najboljše.

Vidna vez

Včasih je vez med partnerjema naravnost otipljiva, saj sta povezana na toliko načinov. Dokončujeta si stavke, radovedna sta drug glede drugega in usklajena, tudi ko stvari ne gredo najbolje. Znata si vzeti čas za krizo v odnosu in jo prebroditi, ne da bi uničila vezi.

Prilagodljivost

Pari, ki so bolj naklonjeni spremembam v življenju ali se nanje lažje privajajo, so odpornejši proti udarcem usode in se znajdejo v vsakem položaju. Nič jih ne more tako presenetiti, da ne bi mogli najti rešitve in obrniti nove strani.