Značilnosti zvez, v katerih je seks dober

Ameriški psiholog in terapevt John Gottman je celo kariero posvetil raziskovanju zakonskih odnosov, skupaj s soprogo Julie Schwartz Gottman sta ustanovila tudi inštitut za pomoč parom.

V svoji karieri sta opravila več raziskav. V eni od njih je sodelovalo 70.000 parov iz 24. držav, njen namen pa je bil ugotoviti, kaj je značilno za pare, ki se lahko pohvalijo z dobrim seksom.

Ugotovila sta, da si pogosto izpovedujejo ljubezen (in s svojimi besedami mislijo resno), se večkrat strastno poljubljajo in poljubi niso vselej povod za seks, drug drugemu delijo komplimente, pripravljajo romantična presenečenja, kljub temu, da so v zvezah, še hodijo na zmenke ter nežnosti izkazujejo tudi v javnost.

Fizični stik in realna pričakovanja

»V resnici ne gre za znanstveno fantastiko, dejstvo je, da stalno vzdržujejo fizični stik,« je povedal psiholog, njegova soproga pa je dodala, da so pari pogosto pod pritiskom, kako si pričarati izjemen seks in imajo glede spolnosti nerealna pričakovanj:

»Mnogi menijo, da mora biti seks vedno filmski in poln presežkov ter so, kadar ni takšen, razočarani. A dejstvo je, da so to nerealna pričakovanja. Seks ni vedno popoln in romantičen in s takšnim, ki ni, ni nič narobe. Tako kot drugje v življenju, so tudi glede seksa ključna realna pričakovanja,« je zaključila.