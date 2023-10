Zmenek kot razgovor za službo

Včasih je zmenek smiselno primerjati z razgovorom za službo – spoznati morate kandidate in vedeti, kaj lahko od njih pričakujete. Teh nekaj vprašanj vam lahko pomaga, da hitro ugotovite, ali je oseba prava za vas ali ne.

Interesi

Prej ko človeka vprašate, kaj ga v življenju najbolj zanima in privlači, čemu namenja največ pozornosti, hitreje ga boste razumeli in se odločili, ali je združljiv z vašimi interesi in življenjskim slogom. Dokaj lahkotno vprašanje prinese zanimive odgovore, ki veliko razkrijejo.

Pomembne osebe

Vprašanje, kdo je najpomembnejša oseba v njihovem življenju, je morda res nekoliko intimno, a dobro ga je zastaviti. Morda je teh ljudi tudi več in pomembno je, kakšna čustva goji vaš izbranec do njih, saj razkrije tudi njihove vrednote. Vajine vrednote pa morajo biti podobne vašim, če želite, da odnos uspe.

Vpliv

Kaj vpliva na nekoga, da živi svoje življenje, kot ga živi? So to prijatelji, služba, gledanje televizije, knjige ...? Ko nekdo deli z vami, kaj mu je všeč, zlahka potegnete vzporednice s svojim okusom, ugotovite, kaj vam je skupno in kaj ne, predvsem pa, ali se z razlikami lahko sprijaznite.

Spomini

Prej ali slej se med vprašanja prikrade tudi preteklost, ki ni vedno samo prijetna, včasih je boleča, v vsakem primeru pa ima vpliv na sedanjost. Ko se pogovarjate o preteklosti, se dotikate spominov, ki vam lahko marsikaj razkrijejo o osebi pred vami – kako je odraščala, kakšna je bila vzgoja, družinska dinamika, posledično pa tudi, kakšni so vzorci, ki jih nekdo nosi s seboj in lahko vplivajo na njegov partnerski odnos. Če ne drugega, boste vsaj vedeli, kaj lahko pričakujete.

Posebnosti

Vsak človek je poseben. Ni slabo, če se pozanimate o slabih navadah, ki imajo lahko velik vpliv na odnos. Lahko gre za dolgočasne, majhne ali velike stvari, pomembno si je razjasniti, ali so takšne, da jih lahko prenašate, če jih že ne morete spremeniti. Včasih nas pri nekom razvada na začetku privlači, potem pa lahko postane najbolj moteč dejavnik v odnosu.