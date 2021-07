Življenje v dvoje

Če se ravno pripravljate, da boste zaživeli v paru, je morda dobro, da veste, kaj partnerje najbolj moti pri drugem, ko se odločijo za ta korak. Nered Ne glede na to, kako urejeni so sami, partnerje nered pri drugem moti. Lahko gre za perilo, ki ne najde poti do koša, puščanje las in dlak kjer koli, WC-pokrov, ki ga je nekdo pozabil dvigniti (ali položiti), umazano posodo, ločevanje odpadkov. Pomembno je, da takšne stvari resnično vplivajo na odnos, in to ne pozitivno. Partnerja morata postaviti merila, ki se jih držita. Hrup So ljudje, ki ne prenesejo tišine, pa se včasih še sami ne zavedajo tega. Od jutra naprej imajo prižgan radio, prepevajo in žvižgajo, glasno žvečijo žvečilni gumi, televizor pa je na takšni jakosti, da ga lahko slišijo tudi sosedje. Včasih pa še smrčijo in govorijo v spanju. Tu brez dogovora o tem, kaj je komu všeč, ne gre. Zapravljivost Ne gre samo za denar, ampak tudi za varčnost. Številni ljudje ne prenesejo, da v drugem prostoru, kjer ni nikogar, gori luč ali je vključeno gretje, da je prižgan televizor, če ga nihče ne gleda, ali da voda med prhanjem predolgo teče ... Smiselno, a je lahko vzrok težav.

