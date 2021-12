Ženske pravijo, kateri moški so najboljši ljubimci

Veliko je dejavnikov, ki na koncu določajo, kakšen ljubimec je nekdo. Glede na v časopisu Socioaffective Neuroscience & Psychology objavljene rezultate raziskave pa ena vrlina jasno nakazuje, kdo bi to lahko bil. Strokovnjaki so v študiji s pomočjo prostovoljk skušali ugotoviti, s kom so imele najboljši spolni odnos in v družbi kakšnega ljubimca so najpogosteje dosegale vrhunce. K sodelovanju so povabili 69 trenutno samskih žensk, saj so domnevali, da tiste v partnerski zvezi pri tej oceni ne bi bile objektivne in bi najvišje ocene podelile trenutnemu partnerju, čeprav si tega morda ne zasluži.

Duhoviteži na prvem mestu

Sodelujoče so odgovarjale na različna vprašanja glede spolnega življenja in ugotovili so, da so najbolje seksale z duhoviteži. Smisel za humor se je tako izkazal kot sijajen napovednik dobrih spolnih veščin saj kaže, da je moški sproščen v različnih situacijah, torej tudi v intimnih, hkrati pa ima dobre komunikacijske sposobnosti, kar je pogoj za kakovostno spolno izkušnjo.