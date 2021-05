Ženske, po seksu obvezno storite to

Seks je individualne in na moč intimne narave. Vsak ga doživlja po svoje in vsakomur veselje med njim prinašajo druge malenkosti. A obstaja dejanje, na katerega ženske po njem ne bi smele pozabiti. To je mala potreba po intimnem aktu.

Ne glede na to, ali se pojavi takoj ali nekaj minut po odnosu, nikoli je ni pametno ignorirati. Telo ve, kako ravnati Zakaj se mala potreba po seksu sploh pojavi? Zato, ker je naše telo popoln sistem, zasnovan tako, da v kar največji možni meri varuje pred morebitnimi nevarnostmi, ki na nas prežijo iz okolja. Ena od njih se skriva v bakterijah, s katerimi prihajamo vsak dan in ob različnih priložnostih v stik.

Tudi med spolnim odnosom, ko bakterije med penetracijo zaidejo v ženska spolovila in sečila ter tam lahko povzročijo vnetja in okužbe.

Mala potreba, ki se po seksu pojavi poskrbi, da se mikrobi z urinom sperejo iz sečil, s tem se zniža tveganje za težave, ki so premagljive le z doslednim zdravljenjem. Preprosto dejanje z velikim učinkom »Med spolnim odnosom se lahko bakterije iz sečil razširijo vse do mehurja ter izzovejo akutna vnetja. Uriniranje po seksu je nekakšno čiščenje sečnih organov, ki varuje pred nadležnimi okužbami,« se strinjajo strokovnjaki za žensko zdravje in dodajajo:

»V tem tiči razlog, da se mala potreba praviloma pojavi po seksu.«

Kot rečeno, telo je zasnovano tako, da kar najbolj zniža tveganje za bakterijske okužbe in vnetja.

