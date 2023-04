Ženske, po seksu ne počnite tega

V telesu se po seksu dogaja nemalo sprememb, intimni predeli so tedaj posebej občutljivi, z določenimi napakami pa se pri ženskah poviša tveganje z okužbe in vnetja teh.

Da bi se jim izognile, se morajo biti po spolnem aktu pozorne na nekaj malenkosti. Katere?

Obvezno na malo potrebo

Prvo in najpomembnejše pravilo se glasi: ne ignorirajte male potrebe. Morda se vam res ne ljubi na stranišče, a med penetracijo v intimne predele zaidejo bakterije, ki se lahko razširijo na rodila in sečila, ta možnost se močno zmanjša, kadar jih med malo potrebo izpere urin. Zato je ta po seksu nekaj, čeme se ne bi smeli izogniti.

Brez vlažnih robčkov

Druga pogosta napaka je uporaba vlažnih robčkov na intimnih predelih. Vagina je po seksu občutljiva in snovi, ki so prisotne na teh pripomočkih za higieno, lahko razdražijo nežno sluznico.

Izogibajte se milom

Raje, kot te, pri prhanju po seksi doživetju na svoji intimi uporabite le običajno vodo, saj močna mila na intimo delujejo podobno kot vlažni robčki.

Slecite spodnje perilo

In še zadnje: ne spite v spodnjem perilu. Sploh ne, če to ni iz naravnih materialov, a v vsakem primeru je boljše, da zaspite goli. V spodnje perilo ujeta vlaga namreč poveča tveganje za vnetja in okužbe, kadar spote goli, pa se lahko intima ponoči prezrači, nadiha in zniža se tveganje za neprijetne posledice.