Ženske, od katerih moški bežijo

Nekatere lastnosti žensk so za moške privlačne. Na drugi strani so takšne značilnosti, ki jih odbijajo. Obstajajo tipi žensk, od katerih še takšni junaki hitro zbežijo.

Katerim obrnejo hrbet?

Preveč skrivnostne ženske

Malce skrivnostnosti je dobrodošle. Tudi privlačne. Vendar ženske, k s tem pretiravajo in moškega zato zaradi besed ali dejanj velikokrat puščajo v dvomih, niso najbolj zanimive.

Sebične ženske

Sebičnost nikoli ni bila in nikoli ne bo privlačna lastnost. Nekdo, ki misli samo nase, ne more bito dober partner.

Zahtevne ženske

Prav je, da ima vsak svoja merila, od katerih ne odstopa, a prav je tudi, da so ta realna in je pričakovanja mogoče doseči.

Ženske, ki se stalno pritožujejo

Nad svojim življenjem, nad službo, družino, prijateljicami, hrano v restavraciji … Neskončnih pritožb se nekdo, ki jih mora poslušati, hitro naveliča.

Pokroviteljske ženske

Takšne, ki vse najbolje vedo, ki vse najbolje znajo in ki se do moških obnašajo kot do nezrelih otrok … ne, takšne ženske pač niso poželjive.

Ženske, katerih edini cilj je poroka

Zato vse sile usmerjajo v to, da bi ujele primernega ženina in to več kot očitno kažejo. Njihov trud praviloma ne obrodi bogatih sadov.

Pretirano ljubosumne ženske

Z izrazito željo po nadzoru. Na partnerja največkrat gledajo kot na svoje imetje in občutek, ki mu ga s tem dajejo, je vse prej kot prijeten.

Čustveno nestabilne ženske

Kraljice drame, ki iz muhe delajo slona, so sprva morda res zanimive, na koncu pa so samo še naporne in prav nič privlačne.