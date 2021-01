Ženske napake, zaradi katerih je seks preprosto slab

V življenju vsi počnemo napake, a če se jih zavedamo, jih lahko tudi odpravimo. Zato je dobro vedeti, kaj v moških očeh hitro ubije spolno slo in se temu pred ter med seksom izogibati. Neurejena spalnica Če v spalnici hranite fascikle, računalnik, goro papirjev in drugih pripomočkov, zaradi katerih ta bolj, kot na erotični kotiček, spominja na pisarno, ne pričakujte kvalitetnega seksa. Kajti v družbi zadev, ki nimajo s spolnim življenjem prav nič skupnega, se je res težko zbrati. Zavračanje oralnega seks Nanj ne glejte kot na neprijetno nalogo in na nekaj, kar je pač treba opraviti. Oralni seks je v očeh moškega dokaz, da ljubite vsak kotiček njegovega telesa in je zato neprecenljiv. Pretiravanje s čistočo Nihče ne trdi, da bi morali zanemariti osebno higieno, a tek pod prho takoj, ko se seks konča, je pretiravanje v to smer. Pretiravanja pa nikoli niso dobrodošla. Omenjanje bivšega Nikar. V nobenem smislu ali pomenu. Bivši je med seksom z novim velika tabu tema. Obremenjevanje z videzom Prav je, da se posvečate sebi, a to, da si, preden skočita med rjuhe, zavzeto popravljate ličila in pričesko, meji že na obsedenost s samim seboj. Spontanost je veliko bolj dobrodošla in zaželena. Seks kot usluga Če vam do seksi igric pač ni, to povejte. Veliko bolje bo vse skupaj izpadlo, kot če bi se mu predali zgolj zato, da bi ustregli ljubimcu. Verjemite, še kako bo čutil, da niste pri stvari. Pasivnost Ne čakajte, da pobuda vselej pride z njegove strani. Kdaj pa kdaj vajeti vzemite v svoje roke in ga zapeljite ter mu tudi tako pokažite, da obožujete seks z njim in je v vaših očeh neustavljivo privlačen.