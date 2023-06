Ženske, namesto igranja orgazma storite to

Kanwal Bawa, priljubljena ameriška spolna terapevtka, je prepričana, da so mnoge ženske v postelji pod pritiskom, kar zadeva doseganja orgazma in da ne bi razočarale partnerja, tega velikokrat zaigrajo.

Ob tem opozarja, da imajo številne dame težave z doseganjem spolnega viška, vendar namesto da bi to priznale, orgazem zaigrajo, kar je nedvomno slaba taktika.

Slabo za oba

»Igranje orgazma slabo vpliva na oba partnerja. Moški ob tem meni, da vse počne tako, kot je treba, ona pa v postelji ne dobi tistega, kar potrebuje in je zato vedno nezadovoljena ter posledično nezadovoljna.

Prepričana sem, da bi vsak zrel ljubimec raje vedel, kdaj ona ne doseže vrhunca, kot da bi bil priča njeni igri,« je povedala.

Razlika med spoloma

Navedla je študijo, v kateri je sodelovalo 2000 žensk in moških ter povedala, da je le 52 odstotkov v njej sodelujočih povedalo žensk, da redno doživljajo orgazme. 64 odstotkov dam je dejalo, da so ga doživele med zadnjim seksom, enako je zatrdilo 91 odstotkov moških.

Kar je, kot je zaključila, jasen kazalnik nesorazmerja v doseganju orgazma med moškim in ženskami.

Na prvem mestu iskrenost

»Pomembno je, da so ženske, kar zadeva tega, iskrene najprej do sebe in nato do partnerja.

Morajo sodelovati z njim, le tako bodo poskrbele, da bi zadeve v postelji delovale za oba.

Namesto torej, da orgazme igrate, odkrito govorite o svojih potrebah in pričakovanjih, to je edina pot do izpolnjene spolne izkušnje,« na srce polaga Bawajeva.