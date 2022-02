Ženske, ki najpogosteje igrajo orgazme

Žalostno, toda resnično je, da veliko žensk ne doživi spolnega vrhunca, še klavrnejše pa je, da se pred partnerjem pretvarjajo, da so ga. Pa vendar ne gre vseh metati v isti koš, kajti, kot so zapisali v reviji Social Psychological and Personality Science, nekatere ga hlinijo pogosteje od drugih. Kaj pa vpliva na to? Ženske, ki zaslužijo več od svojih partnerjev, menda kar dvakrat pogosteje od tistih, ki zaslužijo manj, zaigrajo vrhunec.

Skrb za njegov ego

Razlog: njegova negotovost, ki je nočejo dodatno ogrožati. Raziskava je pokazala še, da so ženske z višjim prihodkom manj odprte za komunikacijo in težje izražajo spolne želje. Tudi tu igra veliko vlogo strah, da bi s tem, ko bi povedale, kaj jim je všeč in kaj ne, skušale spreminjati prijeme ljubimca, s tem pa prizadevati njegov ego in moškost. Zaradi tega one doživljajo manj užitkov in manj orgazmov, saj se bolj osredotočajo na zadovoljevanje partnerja.

Obnašanje, ki ne koristi nikomur

Seveda s tem, ko vztrajajo pri igri, pljuvajo v lastno in tudi ljubimčevo skledo, saj postavljajo visoke ovire na poti do lastnega užitka in na poti izpolnjevanja spolnih veščin partnerja. Skratka: hlinjenje orgazma nikoli ni upravičeno in na dolgi rok škoduje obema.