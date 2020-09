Ženske, ki med seksom počno to, morda niso zveste

V časopisu Archives of Sexual Behaviour so pred nedavnim objavili raziskavo, ki je postregla z zanimivimi in tudi zaskrbljujočimi podatki. V njej je sodelovalo 138 žensk in 121 moških v stabilnih heteroseksualnih zvezah. Prostovoljci so odgovarjali na vprašanja o doseganju orgazmov in varanju. Več igranja, več nezvestobe Izkazalo se je, da med intenziteto ženskega orgazma in nezvestobo ni očitne povezave. So pa strokovnjaki opozorili na drugo zanimivo dejstvo. In sicer so na podlagi odgovorov sodelujočih dognali, da obstaja tesna vez med njenim igranjem spolnega viška in nagnjenostjo k nezvestobi. Natančneje: pogosteje, kot je ona med spolnim odnosom uporabila igralske sposobnosti, večja verjetnost je bila, da je bila, da je ali da bo nezvesta. Zakaj je temu tako? Že zgodnejše študije so odkrile, da so dame, ki pogosto igrajo orgazme, nezadovoljne s svojimi partnerji in preprosto ne zmorejo ali ne znajo povedati ali nakazati, česa si želijo v postelji. Nezadovoljstvo pa jih, kar je razvidno iz zadnje študije, rado pahne v naročje ljubimca.