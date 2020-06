Ženske in oralni seks: moški ponujamo vam nekaj nasvetov

Moški imajo svoje fantazije glede oralnega seksa in tega, kaj pričakujejo od ženske. A polovica žensk ga v resnici ne mara in samo opravlja svojo partnersko dolžnost. Preostala polovica v tem uživa in daje moškim nasvete, kako naj se obnašajo. Da bi moški vedeli, kako ravnati, ponujamo nekaj nasvetov.



1. Ni vsako grlo globoko

Med moškimi se širi prepričanje, da je vsaka ženska sposobna felacije na način, kot ga izvajajo ženske v pornofilmih, kar je seveda daleč od resnice. Vse ženske ne obvladajo tehnike globokega grla, pa tudi še katere druge ne, kar pa ne pomeni, da ne znajo zadovoljiti moškega.



2. Grobost odbija

Moški, ki partnerico med oralnim seksom skoraj zaduši, nima v mislih njenega počutja, kaj šele njenega užitka, ampak oralni seks preprosto izrablja za zadovoljevanje samega sebe.



3. Pomembno opozorilo

Vsak razumen moški bo svojo partnerico opozoril, da je pred vrhuncem, tako ima izbiro, ali se umakne ali ne. Ejakulacija na silo ni samo ponižujoča in boleča, lahko je tudi nevarna.



4. Položaj 69

Morda je nekoliko bolje, če je ženska zgoraj, če je spodaj, pa to početje ni prav nič seksi. Večina žensk se v tem položaju ne more toliko sprostiti, da bi dosegle orgazem.