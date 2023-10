Ženska ima vedno prednost: obvezna pravila za dober seks

Večina Kamasutro dojema kot zbirko bolj ali manj neobičajnih spolnih poz, a je v resnici veliko več kot to. Kajti tako imenovana biblija spolnosti se osredotoča na celoten odnos med ljubimcema in na samo na seks.

Čeprav gre za starodavno delo indijskega misleca Vatsyayana, je še danes aktualno in vključuje tri pravila za dober seks, ki bi jih morali upoštevati ne glede na čas, v katerem živimo.

Predigra je ključna sestavina

Po Kamasutri ni dobrega seksa brez kvalitetne in dovolj dolge predigre. Ne zgolj fizične, temveč tudi čustvene, v obliki komunikacije in verbalnega izkazovanja ljubezni. Avtor teksta navaja, da je pomembno, da si ljubimca na vse možne načine izkazujeta naklonjenost. In to ne šele tedaj, ko nastopi čas za intimni akt, temveč ob vsaki priložnosti.

Ženska ima vedno prednost

Znano je, da moški lažje in hitreje od žensk doživijo orgazem. Ženske na drugi strani potrebujejo malo več psihične in fizične stimulacije. Večina junakov meni, da je povsem logično, da zaključi pred ljubimko, Kamasutra pa se s tem ne strinja in vztraja, da imajo ženske, ko gre za doseganje spolnega vrhunca, vedno prednost.

Seks je treba ceniti

Po Kamasutri bistvo seksa še zdaleč ni zgolj fizično zadovoljstvo, temveč je nanj treba gledati veliko širše. Seks je pot do boljše komunikacije, boljše povezave med dvema, je vir psihičnega in fizičnega zadovoljstva ter užitka. Bistvo seksa je ustvarjanje zaupanja in izkazovanje skrbnosti. V prvi vrsti gre za čustven akt z močnim vplivom na vse ravni življenja in zveze ter ga je zato treba ceniti.