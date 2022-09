Žena pričakuje, da bom finančno podpiral lenobo njenega odraslega sina iz prejšnje zveze

Prvi sin ima že partnerko in otroka, drugi pa pavzira in že leto in pol ne dela nič. Ko sem ženi omenil, da ne mislim preživljati in podpirati njegove lenobe, se je oddaljila od mene. Pravzaprav sploh noče slišati nobene kritike na račun svojih sinov, saj sta zanjo »boga« in pravi, da to ni moja stvar ... Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.