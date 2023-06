Želim si partnerske zveze, ampak ob moških se počutim kot kup smeti (nasvet strokovnjaka)

Njeno pismo se glasi tako ...

Pozdravljeni,

Bližam se petdesetim letom in še vedno nimam moškega, s katerim bi si ustvarila trajno partnersko zvezo. Imela sem nekaj zvez, ki so bile večina kratkotrajne. Srečujem se z moškimi, toda ti me obravnavajo kot smet. Vidijo me kot spolni objekt in nič več kot to.

Zakaj je meni tako težko najti spodobnega moškega? Nekoga, ki bi me sprejemal takšno, kot sem?

O sebi nimam slabega mnenja. Negujem svojo zunanjost in mislim, da sem privlačna. Večkrat so mi to že rekli. Imam dobro službo, svoje stanovanje in veliko hobijev. Rada imam živali in naravo. Ne sovražim se, a vseeno se počutim negotovo. Mislim, da je to predvsem zato, ker me večina ljudi tretira kot smet.

V srednji šoli so me nadlegovali, tudi spolno. Bilo je grozno in mi je pustilo posledice. Nadaljujte branje TUKAJ - na Ona.je.