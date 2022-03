Želi si v duhovništvo, mene naziva z bodočo ženo, dopisuje pa si z drugimi

Prijatelj je samski, star 43 let in dejansko ni vajen živeti v paru, ker je do zdaj bil s partnerko samo nekajkrat na teden. Vidiva se, ko nama čas dopušča, se pravi vsake 14 dni, in včasih kakšen dan čez teden ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.