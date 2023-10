Že na prvem zmenku lahko zapečatimo odnos

Prvi zmenek je pomemben in od njega je odvisno, ali bodo sledila druga srečanja in ali se lahko nato razvije romantičen odnos. Na kaj vse je treba paziti, če ne želimo izgubiti točk pri izbrancu?

Zamujanje

Res je, zamuda se lahko zgodi popolnoma nepredvideno in včasih jo je preprosto treba opravičiti, a če se zamujanje ponavlja, ker nekdo točnosti ne ceni dovolj, je to znak za preplah. Ljudje se naveličajo čakanja, če zanj ne obstaja zares utemeljen razlog, pa tudi sicer skoraj vedno obstaja možnost, da osebo pravočasno obvestimo in prilagodimo načrte.

Kajenje

Kajenje je bilo včasih sprejemljivo ali celo moderno, raziskave pa k sreči kažejo, da mu mladi močno nasprotujejo. Na splošno velja, da prijatelje, izbranca ali drugo druščino prej vprašamo, ali jih moti kajenje, in šele nato prižgemo, a kljub temu so kadilci veliko manj priljubljeni kot nekadilci.

Egoizem

Sebičnost lahko zmenek uniči v hipu. Kdor ne mara deliti stvari, pa naj gre za večjo stvar ali malenkost, ker si želi od tega imeti koristi le zase, je odbijajoč, saj daje misliti, da tudi v odnosu ne bo želel deliti ničesar.

Pretiravanje

Pretirani odzivi, od povzdignjenega glasu, glasnega smeha, opletanja z rokami, cepetanja do krohotanja, mnoge motijo. Večina ljudi preprosto ne mara drame, pa naj gre za majhne ali velike stvari. Pretirano navdušenje, naj bo še tako iskreno, ljudi plaši, saj tako ocenjujejo, da se oseba ne zmore nadzorovati.

Nevljudnost

Le korak stran od sebičnosti je nevljudnost, ki lahko v trenutku odpihne vso naklonjenost. Nevljuden pogovor z natakarjem, prodajalko na tržnici, osebo na drugi strani telefona, nesramnost ali celo poniževanje drugih: vse to je lahko prej ali slej usmerjeno tudi proti nam, takšna oseba pa običajno ni jezna na druge, ampak nase.